VIDEO / Objavljena snimka sudara slovenske predsjednice Pirc Musar

Mesec dni od nesreče predsednice republike objavljamo ekskluzivne posnetke varnostnih kamer iz predora Kastelec. Službeni kombi, v katerem se je peljala predsednica skupaj s prijateljicama Viktorijo Krivolucko in Urško Repovž, se je zaletel v službeno vozilo na čelu konvoja. pic.twitter.com/ebhi5h6rXj