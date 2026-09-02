mjesec dana nakon nesreće
VIDEO / Objavljena snimka sudara slovenske predsjednice Pirc Musar
Mjesec dana nakon nesreće u kojoj je sudjelovala predsjednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar, objavljena je snimka sudara
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Prema dosadašnjim rezultatima istrage, nesreću je izazvalo nepridržavanje sigurnosnog razmaka, a protiv predsjedničina vozača pokrenut je postupak zbog sumnje na kazneno djelo.
Kako je priopćila policija, 52-godišnji vozač službenog vozila Mercedes-Benz V300, u kojem se nalazila predsjednica, nije održavao propisani razmak te je prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio Audija koji je vozio 34-godišnji vozač iz pratnje predsjedničina osiguranja.
Mesec dni od nesreče predsednice republike objavljamo ekskluzivne posnetke varnostnih kamer iz predora Kastelec. Službeni kombi, v katerem se je peljala predsednica skupaj s prijateljicama Viktorijo Krivolucko in Urško Repovž, se je zaletel v službeno vozilo na čelu konvoja. pic.twitter.com/ebhi5h6rXj— Zate Slovenija (@ZateSlovenija) September 1, 2026
Zbog sumnje da je iz nehaja izazvao prometnu nesreću, policija je o slučaju obavijestila Specijalizirano državno odvjetništvo Republike Slovenije, kojem je proslijeđena sva prikupljena dokumentacija, piše N1 Slovenija.
Nesreća se dogodila 31. srpnja nešto prije 17 sati dok se Nataša Pirc Musar vraćala s odmora u Hrvatskoj i putovala prema Komendi, gdje je trebala sudjelovati na humanitarnom događaju Pogi Challenge. Predsjednica je bila u srednjem vozilu konvoja zajedno s policijskim vozačem, pripadnicom osiguranja i dvije prijateljice.
Pirc Musar zadobila je prijelom ključne kosti, koji je službeno klasificiran kao lakša tjelesna ozljeda, dok je jedna njezina prijateljica teško ozlijeđena
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