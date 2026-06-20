Okupljenima se prva obratila Teodora Vukša, studentica Tehnološkog fakulteta.

"Gledali smo afere koje se nižu bez kraja i kako odgovornost izostaje. Novi Sad je sve to osjetio posebno tužno, pad nadsteršnice bio je trenutak koji je pokazao sve što građani već odavno osjete i da korupcija i odgovornost nisu samo politička tema, a da posljedice osjete obični ljudi", rekla je.