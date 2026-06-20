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FOTO, VIDEO / "Ovdje je sve počelo": U Novom Sadu veliki studentski skup, kolone se slile na turbo kružni tok

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N1 Info
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20. lip. 2026. 18:04
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18:13
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Nova.rs
Nova.rs

U Novom Sadu danas se održava veliki skup u organizaciji studenata u blokadi. Okupljanje je započelo u poslijepodnevnim satima, dok je glavni program najavljen za 17.30 na tzv. turbo kružnom toku, koji je uoči događaja blokiran.

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Pripreme za skup trajale su tijekom cijelog dana. U kampusu su studenti postavljali pozornicu, štandove i ostale sadržaje za sudionike, dok su se na više lokacija u gradu okupljali građani koji su potom krenuli prema mjestu održavanja središnjeg programa.

Oko 17 sati formirane su kolone koje su se iz Kampusa i Limanskog parka uputile prema kružnom toku, gdje su se dvije skupine spojile u jednu veliku povorku. Dio sudionika stigao je na odredište prije početka programa, dok su se dolasci drugih kolona nastavili i u narednim minutama.

"Dođite tamo gdje vas ova pametna i dobronamjerna djeca pozivaju"

Ranije tijekom dana podršku studentima dao je i glumac Tihomir Stanić, koji je poručio da se odaziva svim akcijama na koje studenti pozivaju, javlja Nova.rs.

"Smatram svojom obvezom odazvati se svakom pozivu studenata u blokadi. Mislim da bi to trebala biti dužnost svakog osviještenog, slobodoumnog i dobronamjernog građanina. Ako ništa drugo ne možete učiniti, dođite tamo gdje vas ova pametna i dobronamjerna djeca pozivaju“, rekao je Stanić.

Dodao je da ga je na dolazak dodatno potaknula, kako je naveo, "sramotna emisija na RTS-u u kojoj su studenti optuživani da su sami sebe gađali zvučnim topom“.

Uoči početka skupa u kampusu su bili postavljeni štandovi građanskih zborova na kojima su se dijelile majice, bedževi i kape s natpisom "Studenti pobjeđuju“.

Na prostoru turbo kružnog toka tijekom dana bili su prisutni i poljoprivrednici sa svojim traktorima, a organizatori očekuju velik odaziv građana na središnjem programu protesta.

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1 Objava

18:13

prije 3 min.

Počeo glavni program

Okupljenima se prva obratila Teodora Vukša, studentica Tehnološkog fakulteta.

"Gledali smo afere koje se nižu bez kraja i kako odgovornost izostaje. Novi Sad je sve to osjetio posebno tužno, pad nadsteršnice bio je trenutak koji je pokazao sve što građani već odavno osjete i da korupcija i odgovornost nisu samo politička tema, a da posljedice osjete obični ljudi", rekla je.

N1 Srbija
N1 Srbija
Teme
aleksandar vučić novi sad srbija studentski prosvjed

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