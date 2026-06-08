"pogledajte naše okruženje"
Vučić: Srbija ne bi postojala u roku od 48 sati, da ne troši novac na vojsku
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ne bi postojala ni 48 sati kada ne bi ulagala novac u vojsku.
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„Progutali bi nas i pregazili da nije tako“, dodao je Vučić. „Pogledajte samo naše okruženje, a neću ni govoriti o velikim silama. Ulaganjem u vojsku štitimo svoje nebo i svoju zemlju i nitko se neće usuditi napasti Srbiju. Nekada smo mogli srušiti dva ili tri neprijateljska zrakoplova, a danas nitko ne bi mogao napasti Srbiju bez stotina puta većih gubitaka“, rekao je Vučić kao gost na izbornoj skupštini Partije ujedinjenih umirovljenika, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS).
"Neviđeni pritisci iznutra"
„Eto, da znate koliko je Srbija danas snažnija i koliko su vremena drukčija“, dodao je.
Vučić je poručio predstavnicima PUPS-a da vjeruje kako će zajedno izaći na izbore te da će, „unatoč golemim izazovima, brojnim pritiscima izvana i dosad neviđenim pritiscima iznutra“, uspjeti pobijediti i nastaviti započete promjene.
„Ponekad brojčano manji imaju veće ideje i to se ne može odmah prepoznati, ali uvijek smo nastojali imati korektan odnos i pružiti najmanje onoliko koliko je bilo potrebno da partner bude zadovoljan našim odnosom“, naveo je Vučić.
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