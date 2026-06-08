Oglas

"pogledajte naše okruženje"

Vučić: Srbija ne bi postojala u roku od 48 sati, da ne troši novac na vojsku

author
N1 Srbija
|
08. lip. 2026. 14:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Aleksandar Vučić
MAXIM SHEMETOV / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ne bi postojala ni 48 sati kada ne bi ulagala novac u vojsku.

Oglas

„Progutali bi nas i pregazili da nije tako“, dodao je Vučić. „Pogledajte samo naše okruženje, a neću ni govoriti o velikim silama. Ulaganjem u vojsku štitimo svoje nebo i svoju zemlju i nitko se neće usuditi napasti Srbiju. Nekada smo mogli srušiti dva ili tri neprijateljska zrakoplova, a danas nitko ne bi mogao napasti Srbiju bez stotina puta većih gubitaka“, rekao je Vučić kao gost na izbornoj skupštini Partije ujedinjenih umirovljenika, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS).

"Neviđeni pritisci iznutra"

„Eto, da znate koliko je Srbija danas snažnija i koliko su vremena drukčija“, dodao je.

Vučić je poručio predstavnicima PUPS-a da vjeruje kako će zajedno izaći na izbore te da će, „unatoč golemim izazovima, brojnim pritiscima izvana i dosad neviđenim pritiscima iznutra“, uspjeti pobijediti i nastaviti započete promjene.

„Ponekad brojčano manji imaju veće ideje i to se ne može odmah prepoznati, ali uvijek smo nastojali imati korektan odnos i pružiti najmanje onoliko koliko je bilo potrebno da partner bude zadovoljan našim odnosom“, naveo je Vučić.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
aleksandar vučić naoružanje srbije srbija vojska srbije
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ