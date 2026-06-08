Vučić: Srbija ne bi postojala u roku od 48 sati, da ne troši novac na vojsku

„Progutali bi nas i pregazili da nije tako“, dodao je Vučić. „Pogledajte samo naše okruženje, a neću ni govoriti o velikim silama. Ulaganjem u vojsku štitimo svoje nebo i svoju zemlju i nitko se neće usuditi napasti Srbiju. Nekada smo mogli srušiti dva ili tri neprijateljska zrakoplova, a danas nitko ne bi mogao napasti Srbiju bez stotina puta većih gubitaka“, rekao je Vučić kao gost na izbornoj skupštini Partije ujedinjenih umirovljenika, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS).