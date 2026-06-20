VIDEO / Sedma povorka ponosa u Sarajevu pod jakim policijskim osiguranjem: "Ne želimo zatvorene ulice"

"Svjesni smo da živimo u homofobnom društvu. Ne želimo zatvorene ulice, ali policija ovaj skup i dalje smatra visokorizičnim. Ostajemo u Sarajevu dok ne izborimo sve za što se borimo, uključujući i izmjene zakona o javnom okupljanju", poručila je Huremović, javlja N1 BiH.