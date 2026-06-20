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VISOKORIZIČAN SKUP

VIDEO / Sedma povorka ponosa u Sarajevu pod jakim policijskim osiguranjem: "Ne želimo zatvorene ulice"

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N1 Info
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20. lip. 2026. 18:59
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N1 BiH
N1 BiH

U Sarajevu se danas održava sedma Bh. povorka ponosa pod sloganom "Sve nam boje dobro stoje". Cilj okupljanja je skrenuti pozornost na prava i položaj LGBTIQ+ osoba u Bosni i Hercegovini te promovirati jednakost, vidljivost i zaštitu od diskriminacije.

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Sudionici se okupljaju na Trgu Susan Sontag ispred Narodnog kazališta, a povorka je krenula u 18 sati. Tijekom šetnje pjevaju "Hajmo Bosno i Hercegovino", dok su na ulicama raspoređene jake policijske snage.

Članica Organizacijskog odbora Daniela Premuda poručila je da povorka predstavlja okupljanje ljudi s društvenih margina, ali i poruku nade.

"Nije bilo nikakvih incidenata. Nadam se da će institucije smanjivati sigurnosne mjere jer za njima nema potrebe. Dođite i prošećite s nama", rekla je Premuda.

Istaknula je i da sve više obitelji prihvaća svoje LGBTQI+ članove te naglasila da je riječ o ljudskim životima, a ne političkom pitanju.

"Svjesni smo da živimo u homofobnom društvu"

Organizatorica Lejla Huremović kazala je da transparenti nose antifašističke i mirovne poruke te poruke solidarnosti sa svim žrtvama nasilja.

"Svjesni smo da živimo u homofobnom društvu. Ne želimo zatvorene ulice, ali policija ovaj skup i dalje smatra visokorizičnim. Ostajemo u Sarajevu dok ne izborimo sve za što se borimo, uključujući i izmjene zakona o javnom okupljanju", poručila je Huremović, javlja N1 BiH.

Jelena Kravljača istaknula je kako je ovogodišnja poruka povorke usmjerena na mir, ljubav i solidarnost.

"Kako je svijet sve više podijeljen, željeli smo poslati poruku mira, ljubavi i solidarnosti te zahvaliti svim saveznicima koji su uz nas sve ove godine", rekla je Kravljača.

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Teme
bih homofobija lgbt lgbtiq povorka ponosa pride sarajevo

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