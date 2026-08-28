grad masovnih grobnica
VIDEO / Sramotne scene iz Zvornika! Stotine skandirale ime ratnog zločinca: "Ovdje su Mladićevi ratni psi izvršavali njegove naredbe"
Više stotina ljudi okupilo se u četvrtak navečer u Zvorniku kako bi odalo počast preminulom Ratku Mladiću, pravomoćno osuđenom za genocid i druge ratne zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini.
Okupljeni su prolazili ulicama grada uz povike "Ratko Mladić", nosili transparente i zastavu Vojske Republike Srpske. Slična okupljanja održana su i u drugim gradovima tog entiteta, gdje su građani palili svijeće u spomen na Mladića, dok su u pojedinim pravoslavnim crkvama služeni parastosi.
U Višegradu su deseci ljudi na mostu Mehmed-paše Sokolovića palili baklje i ispaljivali vatromet, prenosi N1 BiH.
Scene iz Zvornika izazvale su oštre reakcije, posebno zbog ratne prošlosti tog grada. Tijekom rata iz Zvornika je protjerano više tisuća Bošnjaka, a na širem području grada počinjeni su brojni zločini nad civilnim stanovništvom.
Upravo su u okolici Zvornika 1995. godine strijeljane tisuće Bošnjaka zarobljenih nakon pada Srebrenice, dok su brojne žrtve genocida pronađene u masovnim grobnicama na tom području.
Potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković osudio je okupljanje i poručio da je riječ o "sramotnim scenama".
"Ovo nije Kragujevac. Nije Beograd. Nije Užice. Ovo je Zvornik – ovo je grad u kojem su Mladićevi ratni psi izvršavali njegove naredbe . Grad masovnih grobnica mog naroda i grad iz kojeg su deseci tisuća Bošnjaka protjerani", poručio je Duraković, piše Klix.ba.
Dodao je da je posebno bolno to što, kako je rekao, "moje komšije" večeras slave osobu odgovornu za zločine nad njegovim narodom.
Duraković je pritom upitao hoće li institucije reagirati na javno veličanje osuđenog ratnog zločinca.
"Postoji li država, postoje li institucije i, ako postoje, hoće li reagirati ili će sve ostati na trivijalnim priopćenjima? Ovo je završna faza genocida i ponovno svi gledaju i šute", rekao je.
Mladić umro u 84. godini
Ratko Mladić umro je u četvrtak u zatvorskoj jedinici u Haagu u 84. godini, objavili su srbijanski mediji.
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju (ICTY), a potom i Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove, proglasili su ga odgovornim za neke od najtežih zločina počinjenih tijekom rata u BiH.
Pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, progona, istrebljenja, ubojstava, deportacija i drugih nehumanih djela, kao i zbog teroriziranja stanovništva Sarajeva te uzimanja pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.
Sudovi su utvrdili njegovu odgovornost za genocid u Srebrenici u srpnju 1995. godine, kada je ubijeno više od 8000 Bošnjaka, većinom muškaraca i dječaka.
Mladić je tijekom rata bio jedan od najmoćnijih vojnih zapovjednika bosanskih Srba, a njegova je odgovornost utvrđena na temelju brojnih svjedočenja, dokumenata, vojnih zapisa i drugih dokaza.
Posebno su istaknuti zločini u Srebrenici, višegodišnja opsada Sarajeva te progon i prisilno premještanje stanovništva s područja pod kontrolom Vojske Republike Srpske.
Jedan od najpoznatijih Mladićevih javnih nastupa zabilježen je u Srebrenici 11. srpnja 1995., neposredno nakon pada enklave. Tada je pred kamerama izgovorio riječi koje su kasnije postale jedan od simbola njegove uloge u srebreničkim događajima.
Nakon završetka rata Mladić je gotovo 16 godina izbjegavao uhićenje. Bio je jedan od najtraženijih bjegunaca Haškog tribunala, sve dok nije uhićen 26. svibnja 2011. godine u selu Lazarevo kod Zrenjanina u Srbiji.
Godine 2017. pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor.