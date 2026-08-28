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Crnogorski šef parlamenta Mladića nazvao generalom: Naša EU parlamentarka oštro odgovorila

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28. kol. 2026. 07:44
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Luka Antunac/PIXSELL

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić izrazio je sućut Darku Mladiću zbog smrti njegova oca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog ratnog zločinca, nazivajući ga pritom generalom. Odmah je reagirala hrvatska europarlamentarka Sunčana Glavak.

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Predsjednik Skupštine Crne Gore i Nove srpske demokracije (NSD) Andrija Mandić izrazio je sućut Darku Mladiću zbog smrti njegova oca Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog ratnog zločinca.

"Upravo sam izrazio sućut Darku Mladiću, u svoje ime i u ime Nove srpske demokracije, povodom smrti njegova oca, generala Ratka Mladića", objavio je Mandić na platformi X.

Ovu objavu osudila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak, upozorivši da njegove riječi imaju političku i institucionalnu težinu jer nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta zemlje koja želi postati članica Europske unije.

Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Najoštrije osuđujem sramotan i nedopustiv potez predsjednika Skupštine Crne Gore!

Andrija Mandić nije privatna osoba, nego predsjednik parlamenta države koja želi postati članica Europske unije. Zato njegove javne poruke imaju posebnu političku i institucionalnu težinu.

Ratko Mladić pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Osoba koja zavrjeđuje najdublji prezir.

Prešućivati njegove zločine, a isticati generalski čin, neprihvatljiva je relativizacija genocida i duboko nepoštovanje prema žrtvama.

Crna Gora ne može graditi europsku budućnost okrećući leđa vrijednostima na kojima Europska unija počiva. Europski put nije samo zatvaranje poglavlja - on zahtijeva jasno suočavanje s prošlošću i poštovanje pravomoćnih presuda međunarodnih sudova", objavila je Glavak.

Ratko Mladić preminuo je jučer u 84. godini u pritvorskoj jedinici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove u Scheveningenu u Nizozemskoj.

U lipnju 2022. pred Haškim sudom (ICTY) pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini te genocida u Srebrenici.

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andrija mandić ratko mladić sunčana glavak

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