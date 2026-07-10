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Provjerite jeste li među njima

Za tri horoskopska znaka stiže razdoblje financijskih prilika i dobitaka

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N1 Info
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10. srp. 2026. 20:05
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20:06
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žena novac sreća
Pixabay

Raspored planeta do 16. srpnja pokazuje da tri horoskopska znaka imaju povećane izglede za dobitke u igrama na sreću. Prema prognozama astrologa, tim znakovima posebne prilike donose mladi Mjesec u Raku i Jupiter u Lavu.

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Provjerite jeste li među njima.

LAV

Jupiter – planet sreće i širenja vidika – nalazi se u znaku Lava te tom vatrenom znaku donosi iznimno povoljne okolnosti.

Lavovi će u sljedećih sedam dana imati naglašenu intuiciju kada je riječ o novcu. Neki bi mogli ostvariti manji, ali vrlo ugodan dobitak u igrama na sreću. Slučajni susreti i neočekivane prilike mogli bi im donijeti razlog za veselje, prenosi Metropolitan.si.

STRIJELAC

Strijelci će u nadolazećem tjednu biti među najvećim miljenicima sretnih okolnosti. Harmonični aspekti među planetima donose im optimizam i osjećaj da su u pravo vrijeme na pravom mjestu.

Upravo takva energija često prati iznenadne dobitke, pa bi mnogi pripadnici ovog znaka mogli okušati sreću i biti ugodno iznenađeni ishodom.

RAK

Rakovi ulaze u razdoblje u kojem će informacije i slučajnosti igrati važnu ulogu. Merkur im donosi brzinu razmišljanja i sposobnost da prepoznaju pravi trenutak.

U sljedećih sedam dana mogla bi im se pružiti neočekivana prilika za financijski dobitak. Sreća će ih pratiti više nego inače, osobito u simboličnim igrama na sreću i nagradnim natječajima.

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Teme
financijski dobitak horoskop igre na sreću novac sreća

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