Provjerite jeste li među njima
Za tri horoskopska znaka stiže razdoblje financijskih prilika i dobitaka
Raspored planeta do 16. srpnja pokazuje da tri horoskopska znaka imaju povećane izglede za dobitke u igrama na sreću. Prema prognozama astrologa, tim znakovima posebne prilike donose mladi Mjesec u Raku i Jupiter u Lavu.
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Provjerite jeste li među njima.
LAV
Jupiter – planet sreće i širenja vidika – nalazi se u znaku Lava te tom vatrenom znaku donosi iznimno povoljne okolnosti.
Lavovi će u sljedećih sedam dana imati naglašenu intuiciju kada je riječ o novcu. Neki bi mogli ostvariti manji, ali vrlo ugodan dobitak u igrama na sreću. Slučajni susreti i neočekivane prilike mogli bi im donijeti razlog za veselje, prenosi Metropolitan.si.
STRIJELAC
Strijelci će u nadolazećem tjednu biti među najvećim miljenicima sretnih okolnosti. Harmonični aspekti među planetima donose im optimizam i osjećaj da su u pravo vrijeme na pravom mjestu.
Upravo takva energija često prati iznenadne dobitke, pa bi mnogi pripadnici ovog znaka mogli okušati sreću i biti ugodno iznenađeni ishodom.
RAK
Rakovi ulaze u razdoblje u kojem će informacije i slučajnosti igrati važnu ulogu. Merkur im donosi brzinu razmišljanja i sposobnost da prepoznaju pravi trenutak.
U sljedećih sedam dana mogla bi im se pružiti neočekivana prilika za financijski dobitak. Sreća će ih pratiti više nego inače, osobito u simboličnim igrama na sreću i nagradnim natječajima.
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