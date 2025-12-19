VIDEO / U Skupštini Srbije novinarki N1 ugasili mikrofon

Odjelu za elektroniku, telekomunikacije i informatiku Skupštine Srbije priznali su novinarki N1 Žaklini Tatalović da su dobili nalog da joj stišaju mikrofon dok je postavljala potpitanja predsjednici parlamenta Ani Brnabić.
Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je održala konferenciju za medije na kojoj je izjavila da odluka četvero izabranih članova Vijeća Regulatornog tijela za elektroničke medije (REM) da podnesu ostavke pokazuje „nedostatak volje i kapaciteta za dijalog i pronalaženje zajedničkih rješenja”.
Kada je došao red na novinarska pitanja i kada je mikrofon stigao do reporterke N1 Srbije Žakline Tatalović, njezino se pitanje normalno čulo, no kada su uslijedila potpitanja, mikrofon je bio potpuno utišan.
U želji da sazna po čijem joj je nalogu mikrofon utišan, Tatalović je prišla zaposleniku Skupštine Srbije zaduženom za tehniku, koji joj je priznao da je dobio takav nalog, ali da navodno ne zna od koga.
Novinarka N1 Srbije potom je krenula za spomenutim zaposlenikom kako bi doznala tko je izdao nalog da se njezina pitanja ne čuju, što se vidi i na snimci.
Zaposlenik Skupštine Srbije cijelo vrijeme na liniji s nadređenim
Zaposlenik Skupštine cijelo je vrijeme bio na telefonskoj vezi sa svojim nadređenim, do čijeg je ureda na kraju i doveo novinarku N1. Načelnik Odjela za elektroniku, telekomunikacije i informatiku Miladin Deanović upitao je Tatalović u čemu je problem.
Žaklina Tatalović: Problem je u tome što vaš zaposlenik kaže da je dobio nalog da mi isključi mikrofon, odnosno stiša mikrofon, dok imam normalnu komunikaciju s predsjednicom parlamenta.
Miladin Deanović: Nažalost, mi smo dobili takav nalog i to moramo tako raditi. Vi svome toncu također govorite kada i što treba rezati, kada montirate i slično. Je li tako?
Žaklina Tatalović: Da.
Miladin Deanović: Mi smo samo tonci.
Žaklina Tatalović: Vi ste samo tonci.
Nakon što su zaposlenici tog odjela potvrdili navedeno, novinarka N1 zahvalila im je i napustila prostoriju.
