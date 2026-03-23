Konzorcij logistika Bosne i Hercegovine najavio je nadležnim institucijama da će danas organizirati prosvjed prijevoznika zbog ograničenja boravka profesionalnih vozača iz BiH u zemljama Schengena, čime im je, kako navode, onemogućeno pravo na rad.
Ranije su iz Konzorcija najavili da će na graničnim prijelazima biti između 50 i 200 kamiona, javlja N1 BiH.
Prijevoznici zahtijevaju pravo na nesmetano obavljanje međunarodnog prijevoza, jasno definiran status profesionalnih vozača te "amnestiju" od svih izrečenih zabrana ulaska za vozače iz BiH.
"Postavljamo jasno pitanje – kako je moguće da profesionalni vozači iz BiH do 90 dana nisu sigurnosna prijetnja, a od 91. dana to postaju, iako posjeduju sve potrebne dokumente i dozvole", poručili su iz Konzorcija.
Od domaćih institucija traže povrat dijela trošarina na gorivo, povrat PDV-a za međunarodni prijevoz te od Uprave za neizravno oporezivanje provedbu ranije dogovorenih mjera s ciljem ubrzanja procedura i smanjenja čekanja na granicama.
Konzorcij navodi da će prosvjed biti organiziran u skladu sa zakonom i uputama policije, te da će trajati do ispunjenja zahtjeva.
Možda bude i nestašica
"Svako ignoriranje problema znači odgovornost za kolaps transportnog sektora, poremećaj opskrbnih lanaca i ozbiljne ekonomske posljedice", upozorili su.
Prijevoznici ističu da je sektor na rubu kolapsa – kompanije se zatvaraju, ugrožena su desetci tisuća radnih mjesta, dok se, kako tvrde, sustav dodatno opterećuje.
"Prijevoznici BiH jedini u regiji nemaju povrat trošarina na gorivo, a istovremeno plaćaju cestarine i u BiH i u Europi", rekao je Hidajet Muratović iz Konzorcija.
U slučaju blokada, posljedice bi mogli osjetiti i građani kroz moguće nestašice goriva i robe, dok su i poslodavci najavili moguće prosvjede zbog očekivanih gubitaka.
Podsjetimo, MUP Zapadnohercegovačkog kantona i MUP Unsko-sanskog kantona već su zabranili najavljene blokade graničnih prijelaza.
Iz Unije poslodavaca Republike Srpske poručili su da će, ako prijevoznici blokiraju granice, i oni blokirati ceste i institucije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
