Vojvođanska oporba: Paljenje vrata katedrale je izravna posljedica režimske politike mržnje

Printscreen / Instagram

Vojvođanska oporba osudila je u četvrtak podmetanje požara na vrata katoličke crkve ističući kako je napadnuto „sve što Novi Sad simbolizira – zajedništvo, različitost, toleranciju“, te da je to posljedica politike mržnje koja je širi iz režimskih medija, a osudu je izrekao i novosadski gradonačelnik Žarko Mićin.

Podijeli

Oglas

„Paljenje vrata katedrale u Novom Sadu nije izoliran incident, već izravna posljedica režimske politike mržnje i nasilja uperene prema svakome tko se zove ili misli drukčije“, priopćio je predsjednik kluba zastupnika oporbene Stranke slobode i pravde u Skupštini Vojvodine Robert Šebek.

Dodao je kako se „ništa bolje nije moglo očekivati od sljedbenika ratnog zločinca Vojislava Šešelja, koji se na ekranima režimskih televizija smjenjuje s (predsjednikom Srbije Aleksandrom) Vučićem i prijeti građanima, manjinskim narodima i neistomišljenicima“.

Po ocjeni oporbene stranke „Kreni-promeni“, novosadska katedrala jedan je od „stupova duha Novog Sada, orijentir u prostoru, ali i u vrijednostima“, te da je napad na tu crkvu napad na zajedništvo, različitost i toleranciju.

Vinovnike incidenta osudili su i vojvođanski odbor Pokreta slobodnih građana, kao i građanski pokret „Bravo“, uz zahtjev da istraga bude potpuna i transparentna.

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin naveo je kako to bio „nedopustiv čin nasilja i vandalizma“ i da je svako ugrožavanje vjerskih objekata i prava vjernika izravan napad na suživot i sigurnost svih građana Novoga Sada.

Novosadska policija, kao ni predstavnici katoličke crkve i hrvatske zajednice u Srbiji nisu se oglašavali u javnosti.

Vrata katoličke crkve Imena Marijinog u središtu grada zapaljena su u četvrtak rano ujutro, no vatra se nije proširila i nije bilo ozlijeđenih.

Veća šteta na vratima iz 19. stoljeća spriječena je intervencijom vatrogasaca.

Župnik crkve Attila Zsellér rekao je za agenciju Tanjug, da nije poznat razlog zašto bi netko podmetnuo požar i da žali što se to dogodilo za Božić.

Crkva Imena Marijinog, poznata kao novosadska katedrala, nalazi se u centru i simbol je grada.