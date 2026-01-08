Orban o pomoći Ukrajini: Ovo je apsolutno užasavajuće što traže od nas

Na jučerašnjem sastanku vlade slušali smo izvještaj Jánoša Bíke o tome kako će narod Bruxellesa podijeliti ovih 800 milijardi dolara i kako će stvoriti pokrivenost za to. Rezultati su apsolutno užasavajući. Naredba glasnogovornika Bruxellesa eliminirala bi broj 13. i 14. mjesečna mirovina, oduzimale bi se obiteljske naknade, a progresivni porez na dohodak opterećen mađarskim poreznim obveznicima. Sve ovo da bi imao čime platiti ukrajinski režim. E, ovo mi Mađari ne tražimo! Izvješće ministra Bóke izlazi u javnost, jer mađarske obitelji imaju pravo znati kakav plan žele šivati u Bruxellesu. U travnju mogu birati između puta prema Bruxellesu i puta prema miru", napisao je.