Orban o pomoći Ukrajini: Ovo je apsolutno užasavajuće što traže od nas

Orban tvrdi da Ukrajina za sljedećih deset godina traži čak 800 milijardi dolara, iznos za koji, kako navodi, Mađarska može isplaćivati mirovine tijekom 40 godina ili financirati obiteljske potpore čak 60 godina.
Mađarski premijer Viktor Orban ponovno je oštro kritizirao financijsku potporu Europske unije Ukrajini poručivši na društvenim mrežama da će taj teret snositi svi građani EU-a. Prema njegovim riječima, prenosi Dnevnik.hr, posljedice za Mađarsku bile bi osobito teške te bi mogle uključivati gubitak dviju mirovina godišnje, kao i smanjenje drugih socijalnih davanja.
"Evo što znači 800 milijardi dolara koje ukrajinski premijer želi dobiti od Bruxellesa, i to našim novcem", poručio je.
Govoreći o jučerašnjoj sjednici mađarske vlade, Orban je rekao da je ministar za europske poslove János Bóka predstavio izvješće o tome kako bi Bruxelles raspodijelio taj iznos i kako bi se osigurala sredstva za financiranje. "Rezultati su apsolutno zastrašujući", naveo je Orbán.
Prema njegovim tvrdnjama, planovi iz Bruxellesa uključivali bi ukidanje 13. i 14. mirovine, smanjenje obiteljskih naknada te uvođenje progresivnog poreza na dohodak koji bi dodatno opteretio mađarske porezne obveznike, sve kako bi se, kako je rekao, financirao "ukrajinski režim".
Na kraju je poručio da će građani u travnju imati izbor: "Između puta prema Bruxellesu i puta prema miru".
