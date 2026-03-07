Vučić: Iranci su hrabri ljudi, ali jasno je čija je sila dominantna

„Sve su veći pritisci kako završiti rat Rusije i Ukrajine, ali on se neće uskoro završiti. Nastavit će se i pojavljivat će se novi i još teži sukobi, a predviđam da će sukobi završiti s najtežim žrtvama u povijesti čovječanstva jer će biti korišteno oružje koje je u svijetu upotrijebljeno samo jednom“, poručio je.