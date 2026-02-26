Digli Suhoje u zrak,Vučić oduševljen: "Nitko me ovako nije dočekao. To je divan znak"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u službeni dvodnevni posjet Kazahstanu, a u zračnom prostoru te zemlje dočekali su ga borbeni zrakoplovi Suhoj kao znak počasti, objavili su srbijanski mediji
Vučić je tijekom leta prema Kazahstanu poručio da očekuje topao doček i izraz prijateljstva domaćina.
U videosnimci objavljenoj na Instagramu Vučić je rekao da su kazahstanske vlasti odlučile podići borbene zrakoplove u čast njegova dolaska,javlja Tanjug, a prenosi tportal.
"Domaćini su odredili, što je valjda prvi put otkad idem u posjete bilo gdje, da podignu “suhoje” u znak velike počasti koju odaju svojim gostima i da je to divan znak prijateljstva prema Srbiji", rekao je Vučić.
Detalji programa posjeta zasad nisu objavljeni.
