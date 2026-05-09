Vučić kritizirao Martu Kos: Ne javljam se strancima koji žele zlo Srbiji

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tijekom boravka u Šidu da se više ne javlja strancima koji, kako kaže, žele zlo Srbiji. U tom je kontekstu spomenuo europsku povjerenicu za proširenje Martu Kos.
„Vidite da sam prestao govoriti o Marti Kos. Neću reći ni jednu riječ o njoj”, rekao je Vučić.
Na komentar prisutnih da bi ipak trebao razgovarati s njom, s obzirom na to da je on predsjednik Srbije, a Kos povjerenica EU zadužena za proširenje, Vučić je odgovorio:
„Hoću... ‘Gdje si, kako si, što radiš... Što ti kažu ovi iz Ljubljane koji te jako vole?’ O čemu drugome da pričam? Što rade prijateljica i prijatelj? Što da pričam s onima koji lažu o Srbiji? O čemu da pričam? Tu ima puno osobnih razloga i svega drugoga. U svakom slučaju, meni je važno da je Srbija na europskom putu”, rekao je, a prenosi Nova.rs.
Vučić je potom komentirao obilježavanje Dana Europe koje je u petak održano u Europskoj kući, kao i ispred prostorija EU.
Podsjetimo, ispred Europske kuće jučer je održan koncert pjevača Darka Rundeka.
„Toliko velik skup blokadera nisam vidio još od prošle Slavije... Toliko ih je bilo. Ali srećom, bili su i ovi naši... Vidite kako ih Europska unija sve okupi na jednom mjestu. Samo sam ja nedostajao... Nemam pojma jesam li dobio poziv. Valjda jesam, ali nisam mogao doći, imao sam jako važnog posla. Sljedeće godine ću valjda biti tamo. Računam kao neki blokader... Sljedeće godine, kad oni budu na vlasti, ja ću biti blokader, a oni (EU, op. a.) uvijek vole pozivati blokadere”, rekao je Vučić.
