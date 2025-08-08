Vučić najavio izbore: Bit će prije ustavnog i zakonskog roka

"Rukovodim se interesima Srbije, imamo puno toga za raditi, slaviti pobjede Srbije. A izbore ćemo svakako imati prije ustavnog i zakonskog roka. A onda ćemo vidjeti hoće li pobijediti oni koji vole tući žene ili mi koji volimo Srbiju", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Palači Srbije.
Oglas
Osvrnuo se i na zahtjev za raspisivanjem izbora, te istaknuo: "dobro je da su se konačno sjetili tko je nadležan“.
"Izbori će biti kada nadležno državno tijelo donese odluku u skladu s Ustavom i zakonima. Ako pobijede, mi ćemo im čestitati, ali prvo treba prebrojiti glasove u kutijama", rekao je Vučić.
Tako je odgovorio na pitanje zašto ne raspiše izbore, i podsjetio da je u prosincu 2024. godine nudio referendum. Rekao je i da ćemo "izbore svakako imati prije ustavnog roka“.
Upitan da komentira najavu Milorada Dodika, predsjednika RS-a, o raspisivanju referenduma, poručio je i da Republika Srpska može računati na Srbiju, prenosi Nova.rs.
"Nadam se da će se stvari rješavati mirnim putem i da će u potpunosti biti očuvana regionalna stabilnost. Volio bih da su neki u međunarodnoj zajednici bolje razumjeli potrebu za razgovorom i dijalogom, a ne donošenjem naglih odluka. Od onih u Sarajevu nisam ništa bolje ni očekivao. To će biti cilj Srbije u narednom razdoblju", rekao je Vučić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas