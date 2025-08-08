Oglas

predsjednik Srbije

Vučić najavio izbore: Bit će prije ustavnog i zakonskog roka

author
Nova.rs
|
08. kol. 2025. 12:33
Aleksandar Vučić
Attila KISBENEDEK / AFP

"Rukovodim se interesima Srbije, imamo puno toga za raditi, slaviti pobjede Srbije. A izbore ćemo svakako imati prije ustavnog i zakonskog roka. A onda ćemo vidjeti hoće li pobijediti oni koji vole tući žene ili mi koji volimo Srbiju", rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Palači Srbije.

Oglas

Osvrnuo se i na zahtjev za raspisivanjem izbora, te istaknuo: "dobro je da su se konačno sjetili tko je nadležan“.

"Izbori će biti kada nadležno državno tijelo donese odluku u skladu s Ustavom i zakonima. Ako pobijede, mi ćemo im čestitati, ali prvo treba prebrojiti glasove u kutijama", rekao je Vučić.

Tako je odgovorio na pitanje zašto ne raspiše izbore, i podsjetio da je u prosincu 2024. godine nudio referendum. Rekao je i da ćemo "izbore svakako imati prije ustavnog roka“.

Upitan da komentira najavu Milorada Dodika, predsjednika RS-a, o raspisivanju referenduma, poručio je i da Republika Srpska može računati na Srbiju, prenosi Nova.rs.

"Nadam se da će se stvari rješavati mirnim putem i da će u potpunosti biti očuvana regionalna stabilnost. Volio bih da su neki u međunarodnoj zajednici bolje razumjeli potrebu za razgovorom i dijalogom, a ne donošenjem naglih odluka. Od onih u Sarajevu nisam ništa bolje ni očekivao. To će biti cilj Srbije u narednom razdoblju", rekao je Vučić.

Teme
Aleksandar Vučić Srbija izbori

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ