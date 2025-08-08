Vučić najavio izbore: Bit će prije ustavnog i zakonskog roka

"Nadam se da će se stvari rješavati mirnim putem i da će u potpunosti biti očuvana regionalna stabilnost. Volio bih da su neki u međunarodnoj zajednici bolje razumjeli potrebu za razgovorom i dijalogom, a ne donošenjem naglih odluka. Od onih u Sarajevu nisam ništa bolje ni očekivao. To će biti cilj Srbije u narednom razdoblju", rekao je Vučić.