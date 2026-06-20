Vučić najavio izbore za jesen, ne otkriva o kojim je izborima riječ

Studenti u blokadi i dio oporbe već dulje vrijeme traže raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora, no Aleksandar Vučić i dalje ne otkriva kada bi oni mogli biti održani. Njegov uobičajeni odgovor, kako je rekao, jest da će izbora biti do kraja godine, odnosno između rujna i studenoga, kada o tome odluči "nadležna institucija", javlja N1 Srbija.