OSVRNUO SE I NA PROSVJEDE
Vučić najavio izbore za jesen, ne otkriva o kojim je izborima riječ
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se "jedni izbori" održati u listopadu ili studenome ove godine, ne precizirajući radi li se o parlamentarnim ili predsjedničkim izborima.
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U razgovoru za tri provladine televizije najavio je da će više detalja iznijeti na skupu Srpske napredne stranke (SNS), zakazanom za 27. lipnja u Beogradu, kada će govoriti i o mogućoj kandidaturi za predsjednika vlade.
Dužnosnici SNS-a već su ranije više puta isticali kako žele da Vučić bude njihov kandidat za premijera na idućim izborima.
Studenti u blokadi i dio oporbe već dulje vrijeme traže raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora, no Aleksandar Vučić i dalje ne otkriva kada bi oni mogli biti održani. Njegov uobičajeni odgovor, kako je rekao, jest da će izbora biti do kraja godine, odnosno između rujna i studenoga, kada o tome odluči "nadležna institucija", javlja N1 Srbija.
Pozvao građane na skup SNS-a u Beogradu
Vučić je građane pozvao da dođu na skup SNS-a 27. lipnja u Beogradu, poručivši kako želi čuti njihovo mišljenje te da skup neće biti usmjeren protiv bilo koga, nego će biti organiziran "za Srbiju".
Pozvao je okupljene da se, kako je rekao, "izbore za još jednu pobjedu".
Studentski skup najavljen za 28. lipnja u Kraljevu ocijenio je kao "još jedno besmisleno okupljanje", dodajući da je i to dio demokratskog procesa.
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