"neka progone mene"
Vučić predložen za novog predsjednika SNS-a
Dužnosnik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić izjavio je da će zaštititi svakoga tko bude politički progonjen nakon poraza njegove stranke na parlamentarnim izborima. „Ja sam kriv, neka progone mene”, poručio je bivši predsjednik Srbije.
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Vučić je na sjednici Glavnog odbora SNS-a u Beogradu rekao da neće štititi nikoga tko je ukrao novac, ali da će zaštititi svakoga koga, kako je naveo, progone samo zato što je politički protivnik.
„Kao što je ovaj slučaj oko Generalštaba, kao što su mnogi drugi slučajevi. Ja ću reći da sam ja kriv, neka progone mene i ja nemam nikakav problem s tim”, poručio je Vučić.
Rekao je i da su naprednjaci tijekom svoje vladavine „željeli najbolje za svoju zemlju i da nitko nije ukrao ni jedan dinar iz takvih projekata”.
„I nitko se nije obogatio, za razliku od njih koji ne znaju koliko kuća i stanova imaju u inozemstvu i u zemlji. I štitit ćemo i čuvati naše ljude i suprotstavljat ćemo im se, suprotstavljat ćemo im se na svakom koraku”, rekao je Vučić.
Predsjednik SNS-a Miloš Vučević prethodno je na sjednici Glavnog odbora stranke zakazao izvanrednu sjednicu stranačke skupštine za 13. prosinca te predložio Aleksandra Vučića za novog predsjednika stranke.
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