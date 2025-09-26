VIDEO / Pogledajte što je Trump rekao Erdoganu u Bijeloj kući

Američki predsjednik Donald Trump dočekao je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u Bijeloj kući u četvrtak.
Oglas
Održali su bilateralni sastanak u Ovalnom uredu, a razgovarali su o bilateralnim vezama, uključujući trgovinu, investicije i obrambenu industriju, kao i o regionalnim pitanjima.
Sastanak dolazi u kritičnom trenutku dok tenzije na Bliskom istoku nastavljaju eskalirati uslijed izraelskog rata u pojasu Gaze i sve većeg međunarodnog pritiska za diplomatsko rješenje palestinskog pitanja.
Trump to Erdogan: "He knows about rigged elections better than anybody. But when I was in exile, we were still friends." pic.twitter.com/GUWD3jGmKP— Aaron Rupar (@atrupar) September 25, 2025
Erdogan je u New Yorku zbog godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, a Trump se "našalio" o namještenim izborima na početku konferencije za medije s Erdoğanom, koji već više od dva desetljeća ima veliku moć u Turskoj, prenosi Dnevnik.hr.
"Zadovoljstvo je biti s turskim predsjednikom Erdoğanom i prijatelji smo već dugo vremena, zapravo, čak i četiri godine kada sam bio u egzilu nepravedno, kako se ispostavilo, namješteni izbori, znate“, rekao je Trump pa dodao: "On zna o namještenim izborima bolje od bilo koga, ali kada sam bio u egzilu, bili smo prijatelji."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas