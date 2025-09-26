Oglas

u Bijeloj kući

VIDEO / Pogledajte što je Trump rekao Erdoganu u Bijeloj kući

N1 Info
N1 Info
|
26. ruj. 2025. 09:11
U.S. President Donald Trump speaks during a meeting with Turkey's President Recep Tayyip Erdogan in the Oval Office at the White House in Washington, D.C., U.S., September 25, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque
REUTERS/Kevin Lamarque

Američki predsjednik Donald Trump dočekao je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana u Bijeloj kući u četvrtak.

Održali su bilateralni sastanak u Ovalnom uredu, a razgovarali su o bilateralnim vezama, uključujući trgovinu, investicije i obrambenu industriju, kao i o regionalnim pitanjima.

Sastanak dolazi u kritičnom trenutku dok tenzije na Bliskom istoku nastavljaju eskalirati uslijed izraelskog rata u pojasu Gaze i sve većeg međunarodnog pritiska za diplomatsko rješenje palestinskog pitanja.

Erdogan je u New Yorku zbog godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, a Trump se "našalio" o namještenim izborima na početku konferencije za medije s Erdoğanom, koji već više od dva desetljeća ima veliku moć u Turskoj, prenosi Dnevnik.hr.

"Zadovoljstvo je biti s turskim predsjednikom Erdoğanom i prijatelji smo već dugo vremena, zapravo, čak i četiri godine kada sam bio u egzilu nepravedno, kako se ispostavilo, namješteni izbori, znate“, rekao je Trump pa dodao: "On zna o namještenim izborima bolje od bilo koga, ali kada sam bio u egzilu, bili smo prijatelji."

Donald Trump Recep Tayyip Erdogan

