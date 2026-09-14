Vučić: Podnijet ću ostavku 27. rujna

Vučić je pak optužio sve koji "pokažu ideologiju", da je ona "uvijek antisrpska". "A ovo je dezideologizirana masa koja pokušava u čoporu prikazati svoju snagu i zaplašiti sve druge ljude. I sretan sam što postoje ljudi i postoje liste koje nisu uspjeli zaplašiti...Sretan sam što mogu nositi listu protiv onih koji bi nam vratili tiraniju u Srbiju. Da li ćemo pobijediti - to ćemo vidjeti, bit će svakako teška utakmica", ocijenio je Vučić.