Vučića razbjesnili Slovenci: "Sramota! To pokazuje kakav odnos imaju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi"

Okružni sud u Ljubljani osudio je patrijarha Porfirija (Perića) i Crkvenu općinu u Ljubljani na uvjetnu kaznu od četiri mjeseca zatvora te novčanu kaznu od 10.000 eura, nakon što je slovensko državno tužiteljstvo u siječnju podiglo optužnicu protiv patrijarha zbog navoda o uznemiravanju na poslu u slučaju svećenika Željka Lubarde.