kampanja "Srbija pobjeđuje"
Vučić: "Ovo su mi posljednji dani i tjedni kao predsjednika". MUP: Na skupu SNS-a u Beogradu je 207.000 osoba
U Beogradu se danas održava skup SNS-a. Riječ je o dijelu kampanje "Srbija pobjeđuje" kojom Aleksandar Vučić nastoji parirati višemjesečnoj kampanji studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" kojom se traži raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.
Središnji program skupa "Srbija jedna porodica" počeo je intoniranjem srpske himne. Kako javlja N1 Srbija, Aleksandar Vučić upravo se obraća okupljenima.
Vučić je izjavio da su mu ovo posljednji dani i tjedni kao predsjednika države, prenosi Nova.rs.
Najavio da je će naziv liste za buduće izbore, kao i program SNS-a biti objavljeni u ponedjeljak. "Bit ćete jako zadovoljni novim mjerama i slijedi vam veliko povećanje mirovina, čak i prije siječnja, tako da računamo na studeni i prosinac, već ove godine. A prije toga, imat ćemo nešto što će vas jako razveseliti", rekao je.
Vučić je rekao da je ovo vjerojatno posljednji put da će se građanima obratiti u tolikom broju kao predsjednik Srbije. "Rekli su da nikada neću napustiti predsjedničku funkciju, ovo su mi posljednji dani i tjedni kao predsjednika Republike", rekao je Vučić.
Dodao je da će odstupiti s mjesta predsjednika te najavio prijevremene predsjedničke i parlamentarne izbore.
"Bit ću predsjednik još samo nekoliko tjedana i onda ću podnijeti ostavku", rekao je Vučić svojim pristašama na provladinom skupu u Beogradu.
Vučićev drugi i posljednji mandat ističe polovicom 2027.
Vučić je također rekao da će pomoći svojoj Srpskoj naprednoj stranci da pobijedi na izborima, uključujući i prijevremene parlamentarne izbore, izvorno zakazane za 2027.
Nije precizirao kad će dati ostavku niti kada bi mogao raspustiti parlament, što je preduvjet za prijevremene parlamentarne izbore.
Razvijena ogromna zastava
Reporterka N1 Srbije tijekom javljanja u 17 sati primijetila je da je jednu skupinu ljudi u bijelim majicama predvodio i ministar obrane Srbije Bratislav Gašić. Prema informacijama s terena, među okupljenima su građani koji navode da dolaze iz Kragujevca, Lapova i Novog Sada. Mnogi nose bijele majice s natpisom "Serbia team Vučić".
Na više punktova u okolici Skupštine dijele se bijele majice i zastave. Uoči središnjem dijelu skupa okupljene su zabavljali Vesna Zmijanac i Aca Lukas.
Sudionici skupa razvili su veliku srpsku zastavu i nosili je Ulicom kneza Miloša prema platou ispred Skupštine Srbije u Beogradu, gdje se održava središnji događaj. Na čelu kolone bili su se ministar financija Siniša Mali i sin predsjednika Srbije Danilo Vučić.
Prema najavama, zastava je dugačka 500 metara, piše N1 Srbija.
MUP: Na skupu 207 tisuća ljudi
Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da danas u Beogradu, na platou ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije, oko 207.000 građana sudjeluje u javnom okupljanju.
Na javnom okupljanju prisutno je i oko 2.600 bajkera, naveo je MUP.
"Ministarstvo posebno ističe da je navedeno javno okupljanje uredno prijavljeno nadležnim tijelima od strane organizatora, što je policiji omogućilo da unaprijed isplanira i provede sve sigurnosne mjere. Javno okupljanje protiče mirno, bez incidenata, što je još jedan dokaz da preventivne mjere i profesionalni rad policije, u suradnji s građanima, daju najbolje rezultate", navodi se u priopćenju.
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