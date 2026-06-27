Vučić: "Ovo su mi posljednji dani i tjedni kao predsjednika". MUP: Na skupu SNS-a u Beogradu je 207.000 osoba

Najavio da je će naziv liste za buduće izbore, kao i program SNS-a biti objavljeni u ponedjeljak. "Bit ćete jako zadovoljni novim mjerama i slijedi vam veliko povećanje mirovina, čak i prije siječnja, tako da računamo na studeni i prosinac, već ove godine. A prije toga, imat ćemo nešto što će vas jako razveseliti", rekao je.