Zagovaranje trećeg entiteta u BiH: "Ne gurajte nas u rat, Hrvati ovdje nisu manjina"

„Molimo vas, nemojte nas gurati u rat. Ne želimo rat. Hrvati nisu manjina u Bosni, mi smo manjina. Jer svaki Hrvat u Bosni i Hercegovini ima putovnicu Hrvatske, putovnicu Europske unije. Mi smo jedini narod na Balkanu koji nema nacionalnu državu i ne žalimo se, ali očekujemo da poštujete činjenicu da ne želimo nacionalnu državu, da želimo živjeti s vama. Želimo živjeti s vama nakon genocida, nakon zajedničkog zločinačkog pothvata. A vi ne želite živjeti s nama. Zašto?“, upitao je bivši reis i predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa Mustafa ef. Cerić.