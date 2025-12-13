Grlić Radman: Konferencija o Daytonu u Zagrebu važna za dijalog o prijeporima u BiH

„Hrvatska nudi platformu okupljanja i mogućnosti demokratskog raspravljanja, čak i u onim pitanjima i stvarima u kojima ne postoji možda jednako mišljenje. Ali važno je da razgovaramo argumentirano, unapređujemo suradnju, da pokušamo spojiti sve ono što nas razjedinjuje, sve one nesporazume koje postoje“, rekao je Grlić Radman u Bugojnu u središnjoj Bosni na upit o jučerašnjoj konferenciji u Zagrebu.