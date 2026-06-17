SVJETSKO PRVENSTVO
Hrvatska otvara s Englezima: Navijači već započeli pripreme, u Zagrebu ih potezom iznenadio Tomašević
Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva - i to protiv Engleske! Navijači su već spremni i dok su najsretniji u SAD-u, mnogi će brončane iz 2022. pratiti na trgovima hrvatskih gradova.
Dvoboj će se odigrati na stadionu AT&T u Arlingtonu (Teksas), kapaciteta 80.000. Dom je trofejne momčadi NFL lige - Dallas Cowboysa.
S Englezima je Hrvatska igrala devet puta, ali samo jednom na svjetskim prvenstvima. Bilo je to u polufinalu 2018., kad je u produžecima Mario Mandžukić pogotkom za 2:1 odveo vatrene do borbe za zlato.
16 Objava
20:43
prije 0 min.
Lovren pokazao kako čeka utakmicu "Vatrenih"
Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren objavio je uoči večerašnje utakmice fotografije na kojima je pokazao kako čeka susret protiv Engleza.
"Dres 6 još uvijek savršeno stoji, samo što sad umjesto sprinta radim sprint do frižidera po vino. Kondicija je tu – samo je malo prebačena na kauč mod", poručio je Lovren u opisu ispod objave na Instagramu, a onda za kraj poručio: "Sretno dečki, ajmoooooo."
20:38
prije 5 min.
Atmosfera u Dubrovniku
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
20:22
prije 21 min.
Temperatura će "doseći ili premašiti 40°C"
U Dallas je trenutačno 32 stupnjeva Celzijusa uz 65 posto vlage. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je upozorenje kako će temperatura "doseći ili premašiti 40°C".
Lokalni mediji navode kako su se barovi dobro pripremili, naručivši dodatne količine alkohola, ali i vode.
"Poduzmite dodatne mjere opreza kada ste vani tako što ćete ostati hidrirani, nositi laganu i široku odjeću te ograničiti naporno vježbanje na rano jutro ili večer," objavili su.
Trebalo je samo preživjeti do početka utakmice, jer se za dvoboj "Vatrenih" i "Gordog Albiona" zatvorio krov na stadionu koji je klimatiziran.
Dalaška policija je uoči susreta izdala preporuke za ponašanje, poručivši kako je ispijanje alkohola izvan ugostiteljskih objekata zabranjeno. Međutim, hrvatski i engleski navijači su se snašli.
U obližnjem Walmartu kupovali su pivu, a kako je ispred njega drvored s hladom, bilo je to idealno mjesto za okrjepu. Zanimljivo, ispred trgovine se pojavila skupina meksičkih navijača, kao idealna "tampon zona". Policija je s druge strane ceste sve mirno promatrala.
20:20
prije 23 min.
Odlična atmosfera ispred stadiona, Engleza je daleko više
Nekoliko sati uoči utakmice Hrvatska - Engleska na stadionu AT&T u Arlingtonu, predgrađu Dallasa, navijači se odlično zabavljaju.
Kako se bliži početak okršaja "Vatrenih" i "Gordog Albiona" atmosfera oko stadiona i u obližnjim ugostiteljskim objektima sve je življa.
Središnji prostor zabave bio je "Texsas Liva", ogromna dvorana na kat s brojnim barovima i restoranima koja se nalazi između AT&T stadiona, Globe Life Fielda i Choctaw Stadiuma.
Prostorom dominira 30-metarski LED HD ekran na kojem oni bez ulaznica mogu uživati u utakmicama. Odmah do Texsas Livea, nalazi se Arlington Backyard, mjesto na kojem se ponekad održavaju koncerti, a može primiti oko 5.000 posjetitelja. Na dan utakmica prostor se pretvara u veliki otvoreni kafić.
Engleza je daleko više, u svim barovima i restoranima dominiraju dresovi s grbom "Tri lava". Kao i uvijek, glasni su i samouvjereni, premda je "Gordi Albion" jedini naslov prava osvojio prije 60 godina.
"Dosta je bilo patnje i boli. Ovo je naše prvenstvo, kući se vraćamo s peharom," kazala je raspoložena ekipa iz Londona. Više ih je brinula činjenica hoće li u prvih 11 zaigrati Jude Bellingham, nego snaga hrvatske vrste.
20:20
prije 23 min.
Hrvatske navijačice "zamrznule" Engleze
Hrvatski navijači stigli su u Dallas sa svih strana svijeta, primijetili smo transparente i zastave podrške iz Njemačke, Hrvatske, Kanade, Australije....
Zanimljivo, ispred stadiona postavljeni su panoi na kojima je moguće izmjeriti veličinu zastave ili transparenta, jer one najveće su zabranjene.
Posebnu atrakcija predstavljao je hrvatski "Djed Mraz" i četiri "mrazice" koje su "zaledile" engleske navijače koji su se željeli fotografirati s njima.
19:59
prije 43 min.
Vejić uoči Engleza: Kanea bih izuo iz cipela oštrim startom
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i nogometaš Hajduka ponudio je svoj recept uoči velike bitke u Dallasu u razgovoru s našim Josipom Jurajem Pajvotom. Kompletan razgovor pogledajte u videu.
19:37
prije 1 h
Tomašević produžio radno vrijeme ugostiteljima
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u srijedu u Zagrebu produženo je do 2h ujutro, objavio je na facebooku gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević s porukom: 'Sretno Vatreni!'
"Produžili smo radno vrijeme ugostiteljskih lokala kada igra Hrvatska. Za današnju tekmu Hrvatska - Engleska radi se do 02:00h! Sretno Vatreni!", stoji u Tomaševićevoj objavi.
18:31
prije 2 h
Tko je glavni sudac?
Ugledni francuski sudac Clement Turpin, jedan od najboljih na svijetu, dijelit će pravdu na utakmici. Pomoćnici će mu biti sunarodnjaci Nicolas Danos te Benjamin Pages, a četvrta sutkinja bit će Meksikanka Katia Garcia.
Zanimljivo, Turpin je dosad Hrvatskoj sudio četiri puta, a Hrvatska je slavila u svim tim utakmicama. Prvi put je našoj reprezentaciji sudio 2015. u prijateljskoj utakmici protiv Rusije koju je Hrvatska dobila 3:1 u gostima.
Četiri godine kasnije sudio je susret kvalifikacija za Euro 2020. protiv Slovačke koju je Hrvatska dobila identičnim rezultatom. U kvalifikacijama za SP 2022. sudio je u pobjedi Hrvatske protiv Slovačke 3:0, a u kvalifikacijama za Euro 2024. sudio je u pobjedi Hrvatske u Armeniji 1:0.
Turpin je FIFA-in sudac od 2010. godine i redovito sudi na najvećim natjecanjima. Godine 2022. sudio je i finale Lige prvaka između Reala i Liverpoola (1:0).
18:23
prije 2 h
Oglasio se Ivan Rakitić
Uoči ovog velikog okršaja oglasio se bivši hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić. Evo što je poručio.
17:40
prije 3 h
Pogledajte što se sve čuva u Nacionalnoj kući slavnih u Dallasu
Dallas, u kojemu večeras Hrvatska igra prvu utakmicu na SP-u, je dom i američke Nacionalne nogometne kuće slavnih. U njoj se čuvaju vrijedni predmeti i odaje počast svim američkim nogometašima i nogometašicama koji su obilježili povijest ovog sporta. Donosimo priču našeg Hrvoja Krešića.
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