Hrvatska otvara s Englezima: Navijači već započeli pripreme, u Zagrebu ih potezom iznenadio Tomašević

U Dallas je trenutačno 32 stupnjeva Celzijusa uz 65 posto vlage. Američka nacionalna meteorološka služba objavila je upozorenje kako će temperatura "doseći ili premašiti 40°C".

Lokalni mediji navode kako su se barovi dobro pripremili, naručivši dodatne količine alkohola, ali i vode.

"Poduzmite dodatne mjere opreza kada ste vani tako što ćete ostati hidrirani, nositi laganu i široku odjeću te ograničiti naporno vježbanje na rano jutro ili večer," objavili su.

Trebalo je samo preživjeti do početka utakmice, jer se za dvoboj "Vatrenih" i "Gordog Albiona" zatvorio krov na stadionu koji je klimatiziran.

Dalaška policija je uoči susreta izdala preporuke za ponašanje, poručivši kako je ispijanje alkohola izvan ugostiteljskih objekata zabranjeno. Međutim, hrvatski i engleski navijači su se snašli.

U obližnjem Walmartu kupovali su pivu, a kako je ispred njega drvored s hladom, bilo je to idealno mjesto za okrjepu. Zanimljivo, ispred trgovine se pojavila skupina meksičkih navijača, kao idealna "tampon zona". Policija je s druge strane ceste sve mirno promatrala.