Ekonomisti upozoravaju: S devet posto hotelskih kapaciteta Hrvatska teško može naprijed

"Ako su temperature previsoke ili preniske, odnosno ako su prisutni ekstremi koji su rezultat klimatskih promjena, turisti ne dolaze i to se upravo dogodilo u lipnju. Kod nas se sve svodi na srpanj i pola kolovoza, na špicu sezone, i u takvom kontekstu ekonomika hrvatskog jadranskog turizma vrlo je upitna", rekao je Novotny.