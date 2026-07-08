BROJKE ZABRINJAVAJU
Ekonomisti upozoravaju: S devet posto hotelskih kapaciteta Hrvatska teško može naprijed
Hrvatska je u prvih šest mjeseci ove godine zadržala lanjsku razinu turističkog prometa, uz blagi rast broja dolazaka i noćenja.
Unatoč inflaciji i geopolitičkim nestabilnostima, uključujući rat na Bliskom istoku, turistički rezultati zasad ostaju stabilni, dok stručnjaci upozoravaju da će dugoročna konkurentnost ovisiti o kvaliteti ponude, većem udjelu hotelskog smještaja i prilagodbi klimatskim promjenama.
Prema podacima Ministarstva turizma i sporta, Hrvatska je u prvih šest mjeseci ostvarila više od 7,6 milijuna dolazaka i više od 29,5 milijuna noćenja, čime je zadržana razina prošlogodišnjih rekordnih rezultata, uz blagi rast izražen u promilima.
"Ova godina obilježena je geopolitičkim nestabilnostima"
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina smatra da se ne može govoriti o stagnaciji te ističe da su okolnosti na međunarodnom tržištu znatno složenije nego prethodnih godina.
"Ova godina obilježena je geopolitičkim nestabilnostima. Vidjeli ste iz podataka za prvi kvartal da neki od naših izravnih konkurenata ne samo da nisu ponovili rezultate nego su u minusu", rekao je Glavina.
Dodao je i da je broj dolazaka i noćenja u prvih šest mjeseci ove godine za oko 60 posto veći nego u istom razdoblju 2016.
Predsjednica saborskog Odbora za turizam Sanja Radolović (SDP) smatra da takve usporedbe nemaju osobitu vrijednost jer je hrvatski turizam u međuvremenu ušao u novu fazu razvoja.
"Jasno je zbog čega. Hrvatski turizam ulazi u fazu zrelosti i naravno da rast više nije dvoznamenkast u odnosu na 2016.", poručila je.
Istaknula je kako bi se naglasak trebao prebaciti s brojanja dolazaka i noćenja na povećanje kvalitete turističke ponude te suzbijanje sive ekonomije.
"Imamo više od 700.000 kreveta u nekomercijalnom smještaju, a to je iznajmljivanje na crno pod krinkom iznajmljivanja prijateljima i rodbini", upozorila je.
Svega devet posto kapaciteta u hotelima
Glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić smatra da Hrvatska mora povećati ulaganja u hotelski smještaj kako bi dugoročno ostala konkurentna.
"Da bi Hrvatska u budućnosti nastavila ostvarivati ove rezultate, treba nastaviti ulagati upravo u kvalitativnu strukturu smještaja jer je poražavajuće da Hrvatska ima svega devet posto kapaciteta u hotelskim krevetima", rekao je Stojić.
Ekonomski analitičar Damir Novotny upozorava da se turističke navike mijenjaju te da sve veći broj mlađih gostiju putovanja planira u posljednji trenutak, prilagođavajući ih vremenskim uvjetima.
"Ako su temperature previsoke ili preniske, odnosno ako su prisutni ekstremi koji su rezultat klimatskih promjena, turisti ne dolaze i to se upravo dogodilo u lipnju. Kod nas se sve svodi na srpanj i pola kolovoza, na špicu sezone, i u takvom kontekstu ekonomika hrvatskog jadranskog turizma vrlo je upitna", rekao je Novotny.
Dodao je kako Hrvatska zbog klimatskih promjena sve više konkurira alpskim destinacijama, koje postaju privlačnije tijekom ljetnih mjeseci.
"Ti ekstremni uvjeti sve su češći i mi moramo, htjeli to ili ne, preseliti ponudu na kontinent", poručio je.
Iako je u lipnju zabilježen pad od sedam posto u dolascima i šest posto u noćenjima u odnosu na isti mjesec prošle godine, ministar Glavina ne smatra da je riječ o razlogu za zabrinutost. Ističe da će se stvarna uspješnost turističke sezone moći ocijeniti tek nakon njezina završetka.
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