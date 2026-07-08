U ANKETAMA DOBRO KOTIRA
Puhovski: Milanović bi rado na izbore, ali se užasava pomisli da opet bude premijer. Ima problema i s dvosatnim radnim vremenom
Ovoga utorka je tjednik Nacional objavio rezultate ankete o raspoloženju birača, a u koju je uvrštena mogućnost izlaska predsjednika Republike Zorana Milanovića na sljedeće parlamentarne izbore sa svojom nezavisnom listom.
Prema toj anketi, piše Nacional, Milanović bi sa svojom listom osvojio čak 26 mandata u Saboru i skinuo s vlasti Plenkovićev HDZ nakon tri puna mandata.
U srijedu je Tihana Tomičić u Novom listu pisala o anketi koju je proveo SDP testirajući svoj još nesklopljeni savez s Možemo! prema kojoj bi te dvije stranke na izborima osvojile 35 posto glasova, naspram HDZ-ovih 30 posto, a time i otprilike pet zastupničkih mjesta više od najljućeg protivnika. U istom tekstu se citira i poruka iz središnjice SDP-a gdje kažu kako "Milanović nije realna opcija".
Sam Milanović kaže: Nemoguće!
U srijedu je iz Ankare, gdje sudjeluje na summitu NATO-saveza, i sam Milanović potvrdio da to nije realna opcija. Štoviše, rekao je da je "nemoguća".
"To je nemoguće. Izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je debelo u mom mandatu, tri i pol godine, imam još godinu i pol dana mandata. Godine 2024. sam bio na završetku mandata i namjeravao učiniti nešto potpuno zakonito, ali organizirano zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, to je dokle sam mogao. To ne mislim ponavljati", poručio je Milanović dodavši da štogod mislio o Plenkoviću i njegovoj Vladi, nema pravo odstupiti zbog građana koji su mu na predsjedničkim izborima dali podršku.
"Moram dočekati mandat na nogama do kraja, a ovaj posao će morati odraditi netko drugi, bez mene", dodao je.
No ostaje činjenica da se Milanovića svako malo spominje kao Plenkovićevog izazivača na idućim parlamentarnim izborima. Do tada su još dvije godine i dovoljno vremena da i neki čvrsti stavovi olabave. Milanovića ne bi ništa sprječavalo za sudjelovanje na parlamentarnim izborima ako bi prethodno odstupio s predsjedničke dužnosti.
"Može uzeti glasove samo SDP-u i Možemo!"
Ako bi, bez obzira na sve rečeno, Milanović ipak išao na parlamentarne izbore s nezavisnom listom, na čije bi glasove mogao računati u tom slučaju - pitanje je koje smo postavli političkom analitičaru Žarku Puhovskom.
"Ne vidim kako ljudi koji rade te analize ne shvaćaju da Milanović ne može, osim marginalno, uzimati glasove HDZ-u, već samo SDP-u i Možemo!. On se svojim utjecajem proširio na desnicu, ali kao predsjednik. Kada bi išao u stranačku utakmicu, on ne može računati ni na dvoznamenkasti postotak iz svjetonazorskog bazena desnice. Za SDP i Možemo! to onda znači samo dvije realne opcije. Prva je da idu zajedno s Milanovićem na čelu liste, s tim da ovaj prije toga da ostavku kao predsjednik. I druga, da se dovoljno jasno distanciraju od njega i time ga navedu da se ne kandidira pa da bez njegovog lika i djela u pozadini idu na izbore kao obnovljena umjerena ljevica."
Ostati predsjednik ili postati premijer?
Puhovski također smatra kako Milanovićev izlazak na parlamentarne izbore nije izgledan i stoga što je kao osoba lijen.
"Sigurno bi se rado kandidirao, ali mislim da ga hvata užas pri pomisli da opet bude premijer. On ima problema s obavljanjem funkcije predsjednika za koju treba dvosatno dnevno radno vrijeme. Mislim da i on zna da nije u stanju biti premijer, ali bi se kandidirao i pomrsio račune Andreju Plenkoviću. Pritom mislim da je jedini koji to doista može učiniti. Ne vidim mogućnost da se Hajdaš Dončić ozbiljno suprotstavi Plenkoviću, pogotovo ne onim jadnim verbalnim trikom kako će "obrisati pod s njim". Osim što je to izrekao u lošem Milanovićevom stilu, to je potpuno nerealno."
"Hajdaš Dončić sada igra protiv dvojice"
Poruku iz SDP-a da "Milanović nije dio plana" Puhovski smatra onime što se u šahu naziva iznudicom, jedinim potezom koji im je na raspolaganju.
"Hajdaš Dončić u ovom trenutku igra i protiv Milanovića i protiv Plenkovića i to ga opterećuje jer je preko njegovih realnih sposobnosti. Zato bi trebalo postići jasan dogovor u trokutu SDP-Možemo!-Milanović", kaže.
U tom bi trokutu, prema Puhovskom, najčišće rješenje bilo postizanje čvrstog dogovora koji bi tim dvjema strankama omogućio potpuno distanciranje od Milanovića.
"To bi značilo da ga ne brane u njegovim glupostima kao što je bila ova s generalom Kundidom, što je bilo očito protuzakonito ponašanje, već da doista budu u stanju distancirati se od njegovih grešaka. A prihvatiti ga kada je u pravu, kao primjerice u odnosu prema Izraelu."
"Ako žele pobijediti moraju shvatiti dvije stvari"
A je li Hrvatskoj moguće skinuti HDZ s vlasti bez premošćivanja jaza između lijeve i desne oporbe, kao što se nedavno dogodilo u Mađarskoj gdje je opozicijska ljevica odustala od izbora u korist Petera Magyara uvećavši mu izglede za pobjedu nad Viktorom Orbanom? Bi li Milanović bio taj koji bi mogao premostio spomenuti jaz? Čak i doslovno, u smislu pridobivanja Mosta kao najjače oporbene desne stranke.
Puhovski ni taj scenarij ne smatra realnim držeći da su stranački bazeni u oporbi jasno ograđeni i odijeljeni jedni od drugih.
"SDP i Možemo! mogu zajedno imati šansu na izborima ako počnu na vrijeme razgovarati s manjinama, što uvijek iznova zaboravljaju učiniti. I ako shvate dvije važne stvari. Prvo, da se ne mogu koncentrirati samo na Plenkovića jer se pokazalo da to ne donosi ploda. I drugo, ako shvate da se ne može tretirati HDZ kao neku nacističku stranku prema kojoj treba podići ograde i zauzeti stav da s njima nikad nikakva suradnja nije moguća. To onda znači političku verziju građanskog rata koja gotovo uvijek završi loše po ljevicu", kaže Puhovski.
Bi li pobrao puno glasova i na desnici?
Na koncu, bi li Milanović, prema dojmu kakav je stvoren u javnosti, doista mogao pobrati puno glasova i na desnici u slučaju izlaska na opće izbore?
Puhovski je skeptičan i oko toga.
"Milanović je dobio 75 posto glasova na predsjedničkim izborima na kojima je protiv sebe imao neopisivo slabog kandidata. On je tada prikupio i glasove desnice, pogotovo one suverenističke, nezadovoljne Plenkovićem kao "briselskim ćatom" i glasove ljudi koji su u njemu vidjeli ono što desnica inače voli - čovjeka koji zna lupiti šakom i prostačiti. Međutim, na parlamentarnim izborima to ne ide tako. Tamo morate imati ukupno 140 kandidata u svim izbornim jedinicama. Ne znam gdje bi ih on sve uspio naći bez SDP-a i Možemo!, a koji u svim izbornim jedinicama, osim možda u Zagrebu i na sjeveru Hrvatske, desnici ne bi uzeli ništa."
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