Puhovski: Milanović bi rado na izbore, ali se užasava pomisli da opet bude premijer. Ima problema i s dvosatnim radnim vremenom

"Ne vidim kako ljudi koji rade te analize ne shvaćaju da Milanović ne može, osim marginalno, uzimati glasove HDZ-u, već samo SDP-u i Možemo!. On se svojim utjecajem proširio na desnicu, ali kao predsjednik. Kada bi išao u stranačku utakmicu, on ne može računati ni na dvoznamenkasti postotak iz svjetonazorskog bazena desnice. Za SDP i Možemo! to onda znači samo dvije realne opcije. Prva je da idu zajedno s Milanovićem na čelu liste, s tim da ovaj prije toga da ostavku kao predsjednik. I druga, da se dovoljno jasno distanciraju od njega i time ga navedu da se ne kandidira pa da bez njegovog lika i djela u pozadini idu na izbore kao obnovljena umjerena ljevica."