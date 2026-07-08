Podignuta optužnica protiv trojke zbog višemilijunske prijevare

Kako pojašnjava DORH, okrivljenica je navodila oštećenike da joj predaju novac u gotovini ili da u svrhu oročenja uzmu nenamjenske kredite u istoj banci i predaju ih njoj. Zatim je novac zadržavala za sebe, izradivši pritom lažne ugovore o oročenju, nakon čega je dijelu ulagača mjesečno na ime kamate na oročenje isplaćivala određene novčane iznose koje je primala od novih ulagača, te ih uz obećanje još viših kamatnih stopa navodila na nova ulaganja.