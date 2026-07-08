promjena pravila igre
Popularna destinacija postrožila pravila, neće se svidjeti brojnim influencerima
Indonezija je postrožila vizna pravila, a nove mjere mogle bi pogoditi i brojne influencere te kreatore digitalnog sadržaja. Prema novim propisima, osobe koje na turističkoj vizi objavljuju sadržaj radi zarade, sponzorstava ili promocije proizvoda mogu prekršiti uvjete boravka – čak i ako sadržaj objave tek nakon što napuste zemlju.
Indonezija je ažurirala svoju imigracijsku politiku i uvela stroža pravila vezana uz turističke vize, što će utjecati i na velik broj influencera koji stvaraju putopisni i drugi komercijalni sadržaj.
Australska vlada upozorila je svoje građane da je na turističkoj vizi zabranjeno raditi, provoditi istraživanja, ali i volontirati. U zabranu, kako navode, ulazi i stvaranje ili objavljivanje internetskog sadržaja za novčanu naknadu ili u komercijalne svrhe, piše N1 Slovenija.
Indoneziju svake godine posjeti više od 1,5 milijuna Australaca, a najveći dio njih putuje na Bali, jednu od najpopularnijih svjetskih destinacija među influencerima i digitalnim kreatorima.
Australski portal Nine piše da će se nova pravila odnositi na sav sadržaj objavljen s ciljem ostvarivanja prihoda, plaćene suradnje, sponzorstva ili druge komercijalne koristi.
Indonezijske vlasti mogle bi kršenjem viznih uvjeta smatrati čak i slučajeve u kojima je sadržaj nastao tijekom boravka u zemlji, ali je objavljen tek nakon odlaska iz Indonezije.
Pojačan nadzor na društvenim mrežama
Prema pisanju stranih medija, indonezijske vlasti posljednjih su mjeseci znatno pojačale nadzor nad stranim državljanima, posebno na Baliju. Zbog kršenja viznih pravila već je privedeno više desetaka osoba.
Portal Bali Info navodi da nadležna tijela prate aktivnosti na društvenim mrežama te obilaze popularna turistička okupljališta poput Canggua i Ubuda.
Prekršiteljima prijete novčane kazne, deportacija i mogućnost trajne zabrane ulaska u Indoneziju.
Australsko Ministarstvo vanjskih poslova putem platforme SmartTraveller upozorilo je putnike da za bilo kakvu poslovnu aktivnost na Baliju moraju imati odgovarajuću radnu vizu.
Što se smatra radom?
Jedno od najčešćih pitanja među putnicima odnosi se na to što se točno smatra radom.
Indonezijske imigracijske vlasti pojasnile su da je rad na turističkoj vizi jedan od najčešćih razloga za deportaciju stranaca s Balija.
"Ne mora se nužno raditi o plaćenom zaposlenju. Imigracijske vlasti mogu uzeti u obzir svrhu boravka, vrstu aktivnosti i postoji li bilo kakva gospodarska korist", poručili su.
Radom se mogu smatrati različite aktivnosti – od pružanja usluga poput fotografiranja i šminkanja do promocije proizvoda i oglašavanja na društvenim mrežama.
Pravila se odnose i na aktivnosti koje nisu izravno plaćene, ali donose druge pogodnosti, poput besplatnog smještaja, proizvoda ili suradnje s brendovima.
Cilj je zaštita turizma
Indonezijske vlasti ističu da stroži nadzor nije usmjeren protiv turista, već protiv onih koji turističke vize koriste za obavljanje komercijalnih aktivnosti.
Ističu da je cilj novih mjera očuvanje sigurnosti, reda i stabilnosti turističkih destinacija.
Zbog toga influencerima, digitalnim nomadima i ostalim kreatorima sadržaja preporučuju da prije putovanja na Bali provjere odgovara li njihova viza aktivnostima koje planiraju obavljati tijekom boravka.
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