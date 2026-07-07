ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT
Ovo je deset gradova s najboljom kvalitetom života na svijetu
Svijet se mijenja velikom brzinom, no barem kada je riječ o kvaliteti života u gradovima, vrh ljestvice ostaje nepromijenjen.
Kopenhagen je drugu godinu zaredom proglašen gradom s najboljom kvalitetom života na svijetu prema godišnjem izvješću Economist Intelligence Unita (EIU), sestrinske organizacije časopisa The Economist.
Danska prijestolnica ponovno je zauzela prvo mjesto ispred Beča, koji je prethodno tri godine uzastopno bio vodeći na toj ljestvici.
EIU je ocijenio 173 grada diljem svijeta prema pet ključnih kriterija: obrazovanju, stabilnosti, zdravstvenoj skrbi, infrastrukturi te kulturi i okolišu.
Kopenhagen je ostvario maksimalan broj bodova u trima kategorijama – stabilnosti, infrastrukturi i obrazovanju.
Visoka kvaliteta javnih usluga
Prema EIU-u, Kopenhagen vodeću poziciju duguje kombinaciji izvrsnih rezultata u području stabilnosti i infrastrukture, bogate kulturne ponude i okoliša te vrlo kvalitetnih javnih usluga.
Na treće mjesto popeo se australski Melbourne, dok je Sydney napredovao s šestog na četvrto mjesto.
Švicarski Zürich, koji je prošle godine dijelio drugo mjesto s Bečom, pao je na petu poziciju, a Ženeva je zauzela šesto mjesto, piše CNN.
Japanska Osaka zadržala je sedmo mjesto, Adelaide je osmi, Vancouver deveti, a Tokio deseti.
New York napredovao, Honolulu i dalje najbolji u SAD-u
Među američkim gradovima najveći napredak ostvario je New York, koji se popeo tri mjesta i sada zauzima 66. poziciju. Napredak se pripisuje boljoj ocjeni stabilnosti, ponajprije zbog smanjenja stope kriminala i niže procjene rizika od terorističkih napada.
Ipak, najbolje rangirani američki grad i dalje je Honolulu, premda je pao za dvije pozicije i sada je 25. na ljestvici.
Vancouver je jedini sjevernoamerički grad koji se našao među deset najboljih.
Ratovi i nestabilnost utjecali na poredak
Posljedice rata s Iranom odrazile su se na položaj gradova na Bliskom istoku, kojima su smanjene ocjene za stabilnost.
Najveći pad zabilježili su glavni grad Omana Muscat, koji je pao 14 mjesta na 123. poziciju, te Kuvajt, koji je skliznuo 12 mjesta i sada je 105.
Ujedinjeno Kraljevstvo oporavilo se nakon prošlogodišnjeg pada uzrokovanog neredima i društvenim nemirima. Manchester je ponovno najbolje plasirani britanski grad na 52. mjestu, ispred Londona (54.) i Edinburgha (64.).
Azija napreduje zahvaljujući zdravstvu
Zapadna Europa ostala je regija s najvišom prosječnom kvalitetom života, no njezin prosječni rezultat blago je pao u odnosu na prošlu godinu, na 91,7 bodova.
S druge strane, prosječna ocjena azijskih gradova porasla je za 0,3 boda, na 73,9, ponajviše zahvaljujući poboljšanjima u zdravstvenom sustavu.
Posebno se ističu kineski gradovi, među kojima je Fuzhou napredovao sedam mjesta i sada zauzima 93. poziciju. EIU navodi da je unaprijedio ocjene svih kineskih gradova zbog većih ulaganja u zdravstvo, novih modela financiranja i uvođenja sustava dugotrajnog osiguranja za njegu.
Damask i dalje na začelju
Damask je i dalje grad s najlošijom kvalitetom života na svijetu.
Na samom dnu ljestvice dogodile su se i određene promjene. Teheran je zbog posljedica rata pao na 164. mjesto, dok je Kijev skliznuo na 166. poziciju.
Direktorica industrijskih istraživanja u EIU-u Ana Nicholls istaknula je da je prosječna globalna ocjena kvalitete života ostala nepromijenjena jer su pad stabilnosti na Bliskom istoku i poboljšanja zdravstvenih sustava u Aziji međusobno poništili učinak.
Dodala je kako se među 20 najbolje rangiranih gradova sada nalazi čak devet azijskih i sedam europskih gradova.
Deset gradova s najboljom kvalitetom života u 2026.
- Kopenhagen (Danska)
- Beč (Austrija)
- Melbourne (Australija)
- Sydney (Australija)
- Zürich (Švicarska)
- Ženeva (Švicarska)
- Osaka (Japan)
- Adelaide (Australija)
- Vancouver (Kanada)
- Tokio (Japan)
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