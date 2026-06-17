BRONČANI U NALETU
Hrvatska otvara Svjetsko prvenstvo s Englezima: Navijači već započeli pripreme
Hrvatska nogometna reprezentacija od 22 sata igra prvu utakmicu Svjetskog prvenstva - i to protiv Engleske! Navijači su već spremni i dok su najsretniji u SAD-u, mnogi će brončane iz 2022. pratiti na trgovima hrvatskih gradova.
Dvoboj će se odigrati na stadionu AT&T u Arlingtonu (Teksas), kapaciteta 80.000. Dom je trofejne momčadi NFL lige - Dallas Cowboysa.
S Englezima je Hrvatska igrala devet puta, ali samo jednom na svjetskim prvenstvima. Bilo je to u polufinalu 2018., kad je u produžecima Mario Mandžukić pogotkom za 2:1 odveo vatrene do borbe za zlato.
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17:40
prije 0 min.
Pogledajte što se sve čuva u Nacionalnoj kući slavnih u Dallasu
Dallas, u kojemu večeras Hrvatska igra prvu utakmicu na SP-u, je dom i američke Nacionalne nogometne kuće slavnih. U njoj se čuvaju vrijedni predmeti i odaje počast svim američkim nogometašima i nogometašicama koji su obilježili povijest ovog sporta. Donosimo priču našeg Hrvoja Krešića.
16:49
prije 52 min.
Priča skrivena u rezervnom dresu hrvatske reprezentacije
Crveno-bijele kockice postale su globalni brend, kakvih je vrlo malo u odnosu na zastave i simbole mnogih državnih zastava. No neke od najvećih hrvatskih pobjeda nisu ostvarene u tom dresu. Dogodile su se u plavom. Ili crnom. U plavom dresu Hrvatska je 1998. pobijedila Njemačku 3:0 u Lyonu i otvorila vrata bronci koja je promijenila povijest hrvatskog sporta. U plavom je Luka Modrić 2018. podigao momčad protiv domaćina Rusije u četvrtfinalu. U tamnim kombinacijama padali su Englezi u Moskvi, Brazilci u Dohi i mnogi drugi favoriti.
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16:37
prije 1 h
Transfermarkt: Engleska vrijedi tri puta više od Hrvatske
Engleska reprezentacija procijenjena je na 1.3 milijarde eura.
S druge strane, vrijednost hrvatskih reprezentativaca je oko tri puta manja.
Prema podacima portala Transfermarkt, hrvatska reprezentacija vrijedi 400 milijuna eura. Najskuplji hrvatski reprezentativac je Joško Gvardiol, koji vrijedi 70 milijuna eura.
Kod Engleske, riječ je o veznjaku Real Madrida, Judeu Bellinghamu (130 milijuna).
15:56
prije 1 h
ANKETA / Tko će pobijediti?
Hrvatska večeras u 22 sata po srednjeuropskom vremenu igra prvu utakmicu skupine L Svjetskog prvenstva protiv Engleske.
Hrvatska i Engleska do sada su odigrale 11 međusobnih susreta, a “Gordi Albion” je do sada bio uspješniji sa šest pobjeda, no ona najvažnija je otišla na stranu “Vatrenih”.
Engleska je jedna od reprezentacija protiv kojih je Hrvatska odigrala najviše utakmica, čak 11. Za sada su uspješniji Englezi, imaju šest pobjeda, Hrvatska je ostvarila tri, dok su dvije utakmice završile s neodlučenih 0:0.
Ali, ona najvažnija, polufinale svjetskog prvenstva u Rusiji pripala je hrvatskoj vrsti koja je nakon produžetka pobijedila 2:1. Hrvatski navijači još uvijek pamte i pobjedu na Wembleyju s 3:2 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2008. u Austriji i Švicarskoj. Bila je to sasvim sigurno, jedna od najvećih pobjeda hrvatske vrste u povijesti.
Pitamo vas, hoće li Dalićevi izabranici večeras do pobjede? Ispunite ANKETU.
15:46
prije 1 h
Formacija i prvih 11 Engleske
Prema pisanju tamošnjih medija, Tuchel je za Vatrene priredio sljedeću postavu u formaciji 4-2-3-1:
Pickford – O’Reilly, Stones, Konsa, James – Rice, Anderson – Gordon, Bellingham, Madueke – Kane
15:22
prije 2 h
Prvih 11 Hrvatske?
Očekivana postava Hrvatske: Livaković – Šutalo, Vušković, Gvardiol – Stanišić, Modrić, Kovačić, Perišić – Sučić, Baturina – Musa.
15:21
prije 2 h
Formacija
Hrvatska će protiv Engleske gotovo sigurno zaigrati u formaciji 3-4-2-1, koju je izbornik već testirao protiv Brazila, Belgije i Kolumbije.
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