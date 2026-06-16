bazni kamp vatrenih
Troškovi života u Aleksandriji: Za sendvič ćete morati dati 12 eura, a za kavu čak sedam. Benzin je iznenađenje
Alexandrija, bazni grad naših Vatrenih na svjetskom prvenstvu, smješten je tik uz glavni grad Washington. No sve u Sjedinjenim Američkim Državama ima svoju cijenu, pa je tako ovo područje jedno od skupljih u SAD-u.
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Kako biste stvorili dojam o tome kako se živi u ovom gradu, Edi Džindo je za Večernji.hr napravio pregled najosnovnijih cijena u Alexandriji.
Prosječna mjesečna neto plaća, nakon što se odbiju svi porezi, iznosi oko 5200 eura, što je i do tri – četiri puta više nego u Hrvatskoj. Stoga ne iznenađuje da su cijene veće. Ipak, treba uzeti u obzir da u Alexandriji žive imućni ljudi s kvalitetnim poslovima i visokim standardom, od diplomata pa sve do, primjerice, pravnika. Cijene su iz dolara konvertirane u eure.
Namirnice
Za mlijeko izdvajate jedan euro, jaja su četiri eura, a kilogram piletine stoji nešto više od deset eura. Kilogram riže će vas izaći oko četiri, a kila jabuka oko pet eura, dok se cijena govedine može popeti čak i do 20 eura po kilogramu.
Kruh će vas izaći oko tri i pol eura, kroasan i muffin svaki po četiri eura, obično pecivo oko dva i pol eura, dok ćete za krišku torte izdvojiti oko šest eura, a za jedan običan zapakirani sendvič sa šunkom i sirom više od deset, čak i do 12 eura.
Što se tiče benzina, cijene znaju znatnije varirati, ovisno o kompaniji koja prodaje benzin, ali – u Alexandriji ćete jeftinije proći nego kod nas! Litra benzina trenutačno stoji između 70 i 80 centi. Razlika se ponajprije može objasniti dvama razlozima: prvi je znatno niži porez na benzin, a drugi činjenica da su Sjedinjene Američke Države veliki proizvođač nafte, zbog čega nema potrebe za dodatnim troškovima uvoza.
Prosječan obrok 40 eura
Ako poželite popiti kavu vani, ona će vas najčešće stajati oko šest eura, uz očekivanu napojnicu od barem 20 posto, što konačnu cijenu podiže na oko 7 eura i 20 centi.
Prosječan obrok za dvije osobe u lokalnom restoranu mogao bi vas stajati oko 80 eura. Ako odlučite posjetiti "klasična" mjesta, morat ćete izdvojiti nešto više novca iz svog džepa. U fast food restoranima obrok će vas stajati oko 15 do 20 eura, dok u jeftinijim (ali često i manje kvalitetnim) restoranima nećete baš naići na posebne gastronomske specijalitete. Ako ne vozite, pivo u kafićima može stajati i oko deset eura, i to kafićima koji baš nisu na glasu.
Najam stana
Najjeftiniji stanovi u ovom gradu kreću se oko 1700 eura, dok je prosječna cijena znatno viša i iznosi približno 2500 eura. Trosobni stan će vas u prosjeku izaći oko 3500 eura mjesečno. Međutim, kada plaće i cijene dovedemo u zajednički kontekst, životni uvjeti u Alexandriji ipak su nešto pristupačniji, iako to na prvu zvuči prilično čudno. No kada uzmete u obzir plaće, odmah vam sve postaje jasnije.
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