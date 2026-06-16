Troškovi života u Aleksandriji: Za sendvič ćete morati dati 12 eura, a za kavu čak sedam. Benzin je iznenađenje

Prosječan obrok za dvije osobe u lokalnom restoranu mogao bi vas stajati oko 80 eura. Ako odlučite posjetiti "klasična" mjesta, morat ćete izdvojiti nešto više novca iz svog džepa. U fast food restoranima obrok će vas stajati oko 15 do 20 eura, dok u jeftinijim (ali često i manje kvalitetnim) restoranima nećete baš naići na posebne gastronomske specijalitete. Ako ne vozite, pivo u kafićima može stajati i oko deset eura, i to kafićima koji baš nisu na glasu.