Ova plaža na Balkanu našla se među 50 najljepših u Europi: Evo koliko biste morali izdvojiti za smještaj

Ono što stručnjaci posebno ističu jest čistoća mora. Zbog otvorenog mora i specifičnih morskih struja, more na Jazu ima prozirnost kakva se rijetko viđa na velikim i posjećenim plažama. Kada zakoračite u plićak, pod nogama osjećate prijelaz od oblutaka do finog zlatnog pijeska, dok se pred vama otvara tirkizna morska površina.