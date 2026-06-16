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Papilarni dermatitis u trudnoći: Uzrok, simptomi i kako se ova neugodna bolest tretira?

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N1 Hrvatska
|
16. lip. 2026. 13:38
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Trudnoća
Ilustracija / Unsplash

Papilarni dermatitis ili prurirgo je zapravo osip koji izgleda kao više malih prištića. Mjesta koja su zahvaćena mogu biti crvena, ljubičasta ili ružičasta, a u sredini mogu izgledati kao rana. Papilarni dermatitis u trudnoći nije opasan i tretira se kremama.

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Papilarni dermatitis u trudnoći je česta pojava. Radi se o osipu koji se javlja najčešće u drugom i trećem tromjesečju. Ne radi se o opasnoj pojavi za trudnicu ni za dijete, ali potrebno je posjetiti liječnika kako bi se stanje tretiralo.

Kako prepoznati papilarni dermatitis u trudnoći?

Papilarni dermatitis ili prurigo je osip koji izaziva svrbež. Može se pojaviti bilo kada za vrijeme trudnoće, a najčešće se javlja u drugom ili trećem tromjesečju.

Nekada se može nastaviti i kratko nakon trudnoće, nakon čega će se povući.

Papilarni dermatitis izgleda kao niz prištića, akni ili kao više ugriza na koži. Ove promjene na koži mogu biti i hrapave i nalikovati na rane, a mogu i imati drugačiju boju od ostatka kože.

Gdje se javlja papilarni dermatitis?

Papilarni dermatitis se javlja u jednoj od 300 trudnoća. Kod svake žene će se javiti na drugačiji način u drugačijem periodu.

Ova promjena na koži najčešće nastaje prvo na leđima, na laktovima ili na koljenima. Odnosno, na koži oko zglobova ili gdje se koža presavija. Ipak, može se pojaviti i na ramenima, rukama, nogama i na trbuhu.

Zašto dolazi do papilarnog dermatitisa u trudnoći?

Nije poznat uzrok ovog dermatitisa. Ipak, određena istraživanja kažu da može biti povezan s određenim stanjima poput kolesterola promjena u imunološkom sustavu ili povećanju volumena krvi.

U nekim slučajevima se prurigo može javiti kod osoba koje imaju atopijski dermatitis. Jednako tako se može javiti kod osoba kojima netko u obitelji ima atopijski dermatitis.

Ipak, ne slažu se svi stručnjaci s ovom tvrdnjom pa je potrebno napraviti još istraživanja koja će potvrditi atopijski dermatitis kao uzrok.

Kako se papilarni dermatitis u trudnoći dijagnosticira i tretira?

Liječnik će postaviti dijagnozu na temelju simptoma i promjena na koži. U nekim će slučajevima tražiti i dodatne pretrage poput uzimanja urina ili vađenja krvi kako bi se isključila neka druga stanja.

Ova vrsta dermatitisa se tretira kremama koje sadrže steroide, losionima koji sadrže mentol, a po potrebi se mogu uzimati i antihistaminici. Osim toga, pomoći može i nošenje lagane odjeće od prirodnih materijala koja neće iritirati kožu, ali i često mazanje zahvaćenog područja losionima bez mirisa.

Zaključak

Papilarni dermatitis u trudnoći je stanje kože koje se može prepoznati po skupinama prištića ili sličnih uzdignuća koja se ponašaju kao osip. Glavni simptom je svrbež, a dobra je vijest da se stanje povlači nakon trudnoće. Papilarni dermatitis se tretira raznim kremama i losionima.

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papilarni dermatitis trudnoća

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