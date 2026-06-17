OBJAVIT ĆE PRIOPĆENJE
Domovinski pokret otkazao predstavljanje rezolucije o kojoj bruji cijela Hrvatska
Konferencija za novinare Domovinskog pokreta (DP) na kojoj je trebala biti predstavljena "Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini" je otkazana, a u tijeku su finalne konzultacije nakon kojih će biti objavljeno priopćenje, potvrđeno je našoj Maji Štrbac iz DP-a.
Na konferenciji za novinare trebali su govoriti glavni tajnik DP-a Mladen Barać i saborski zastupnik DP-a Josip Dabro.
Zašto je manjinski partner HDZ-a ipak odustao od predstavljanja kontroverzne Rezolucije, koju je malo tko osim DP-ovaca i vidio, ne zna se. Ne zna se ni je li održan sastanak DP-a s HDZ-om i ostalim koalicijskim partnerima.
"Ishitreno i neozbiljno"
U našem programu danas je Vesna Škare Ožbolt, bivša ministrica pravosuđa i bivša savjetnica predsjednika Franje Tuđmana, izjavila kako je u slučaju DP-ove rezolucije riječ o ishitrenom, neozbiljnom potezu bez strateškog promišljanja, koji može jako naštetiti Hrvatima u BiH i europskom putu Bosne i Hercegovine.
Smatra kako se status Hrvata u BiH treba rješavati na strateškoj razini, a ne da ju predlaže "minorni koalicijski partner".
"Ova je tema iznimno ozbiljna i trebala je biti dio koalicijskog sporazuma vladajućih jer je to strateški cilj državne politike prema BiH i prema Hrvatima u BiH. A ovako da ju se plasira usred mandata i još pred izbore u BiH, stavlja Hrvate u BiH u vrlo čudnu poziciju. To je doista neozbiljno", upozorila je bivša ministrica pravosuđa.
Hodžić: Ne može donijeti ništa dobroga
Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić u utorak je izrazio sumnju u provedivost DP-ove inicijative. Smatra da DP-ova deklaracija nije provediva i da su u DP-u toga svjesni. "To sam im rekao i osobno prije dva do tri tjedna kada je ta tema prvi put izašla u javnost. Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini, da bi ljudi mogli postići dogovore o otvorenim pitanjima”, izjavio je Hodžić uoči sastanka.
"Mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine”, rekao je.
Zahiragić: Nerealno i nemoguće
Prije pet dana u našem je programu zastupnik u federalnom Domu naroda i potpredsjednik SDA Haris Zahiragić istaknuo kako je ideju o "dvije kutije", odnosno o zasebnoj hrvatskoj izbornoj jedinici koju zagovara DP, posljednji put vidio u JAR-u.
"Čak sam od Domovinskog pokreta čuo ideju da imamo dvije kutije. Zamislite, pa to je posljednji put bilo u Južnoafričkoj Republici. Kako je to kompatibilno s europskim i demokratskim vrijednostima? To nije realno i nije moguće", rekao je i dodao da je ranije na stolu bilo nekih ponuda koje bi mogle implementirati sve to, ali ih je, kaže, HDZ uvijek odbijao.
Potpredsjednika Sabora Željka Reinera DP-ovci su čak uvjeravali da nemaju nikakav dokument o položaju Hrvata u BiH.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare