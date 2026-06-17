HDZ kaže da "Možemo! samo želi podjelu među hrvatskim braniteljima", stigao odgovor iz Možemo

„Prijedlog je dobar i ja bih ga podržao kada ne bih znao od koga dolazi, to je rekao Josip Đakić, predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane nakon našeg uvodnog izlaganja”, kazao je u izjavi za novinare Damir Bakić (Možemo!). Osvrnuo se i na Piletićeve tvrdnje da je to jedan od najpodlijih zakona, kazavši da je intencija bila da se mirovine onih branitelja koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi i otišli u mirovinu iz rada povećaju.