Mladi u EU više vremena provode pred ekranom nego što to roditelji misle

Anketa je također otkrila da adolescenti provode više vremena pred ekranom nego što to procjenjuju roditelji. Adolescenti su izvijestili da u prosjeku provode 4,5 sati dnevno u školi i 6,1 sat vikendom koristeći telefone, tablete ili gledajući televiziju, što je otprilike sat vremena više nego što su procijenili njihovi roditelji.