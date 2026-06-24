Messi, Mbappe, Haaland… Je li ovo najuzbudljivija utrka za Zlatnu kopačku?

TROY TAORMINA IMAGN IMAGES via Reuters

Utrka za Zlatnu kopačku na Svjetskom prvenstvu 2026. zasad izgleda kao jedna od najuzbudljivijih u povijesti. Nakon samo dvije utakmice grupne faze argentinski kapetan i najveća zvijezda Leo Messi predvodi borbu za najboljeg strijelca turnira s pet pogodaka. Iza njega su francuski napadač Kylian Mbappé i norveški golgeter Erling Haaland, koji "na kontu" imaju svaki po četiri gola.

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Njemački reprezentativac Deniz Undav postigao je tri pogotka, a isti učinak ima i kanadski napadač Jonathan David nakon hat-tricka protiv Katara. Još 20 igrača postiglo je po dva pogotka u prve dvije utakmice, među njima i osvajač Zlatne kopačke iz 2018. Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior i Mikel Oyarzabal.

Zvijezde blistaju, a s obzirom na tempo zabijanja čini se da bi za osvajanje Zlatne kopačke moglo biti potrebno dvoznamenkasti broj pogodaka. To se u povijesti dogodilo samo tri puta – Mađaru Sándoru Kocsisu 1954., Francuzu Justu Fontaineu 1958. i Nijemcu Gerdu Mülleru 1970. godine.

Fontaine i dalje drži rekord s 13 pogodaka na jednom Svjetskom prvenstvu, ostvarenih u samo šest utakmica u Švedskoj 1958. godine. Međutim, proširenje turnira na 48 reprezentacija znači da će momčadi koje stignu do polufinala 2026. odigrati čak osam utakmica – najviše ikada, piše Al Jazeera.

Na prvenstvima 2006. u Njemačkoj i 2010. u Južnoj Africi za Zlatnu kopačku bilo je dovoljno samo pet golova. U posljednjih 13 izdanja nitko nije zabio više od osam pogodaka. To su uspjeli samo Ronaldo Nazário 2002. i Mbappé na prošlom prvenstvu u Kataru.

Zašto pada toliko pogodaka na SP-u 2026.?

Za samo 33 utakmice na ovom prvenstvu postignuto je prvih 100 golova, što je drugi najbrži tempo u povijesti nakon Svjetskog prvenstva 1954.

Nakon pobjede Portugala 5:0 protiv Uzbekistana u 45. utakmici turnira, broj pogodaka popeo se na 139 – najviše u grupnoj fazi jednog Svjetskog prvenstva, čime je srušen rekord iz 2014. godine kada je u više utakmica postignuto 136 golova.

Ukupni rekord drži Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022., gdje su u 64 utakmice postignuta 172 gola. S obzirom na to da novi format donosi čak 40 utakmica više, očekivalo se rušenje rekorda, no trenutačni tempo sugerira da bi stari broj mogao biti debelo premašen.

Jedan od razloga mogao bi biti i nova službena lopta Adidas Trionda koju je FIFA posebno razvila za ovaj turnir. FIFA je prije prvenstva istaknula da lopta donosi nekoliko tehnoloških poboljšanja, uključujući dublje šavove za stabilniji let i bolji grip pri udarcima i vođenju lopte u vlažnim uvjetima – kojih na ovom turniru ne nedostaje.

Izbornik Austrije Ralf Rangnick opisao ju je ovako: "Ova lopta je brza poput topovske kugle. Ako je pogodite na pravi način, vrataru ju je izuzetno teško obraniti".

Na veći broj golova mogli bi utjecati i obvezni prekidi za osvježenje u oba poluvremena, koji igračima omogućuju da dulje ostanu na maksimalnoj razini. Također, činjenica da sudjeluje 48 reprezentacija znači da u početnoj fazi ima više dvoboja između momčadi različite kvalitete.

Izbornik Kolumbije Néstor Lorenzo smatra da suci danas dodatno štite napadače: "Prije 20 ili 30 godina napadači nisu imali takvu zaštitu, bilo je puno više grubosti. Danas svaka momčad koja se dobro brani, koristi kontre i pokušava igrati može napraviti dobar rezultat".

Tko je favorit za Zlatnu kopačku?

Mnogo će ovisiti o zdravlju igrača i tome koliko će daleko njihova reprezentacija dogurati, ali Messi se zasad nameće kao prvi favorit za osvajanje nagrade koja mu još nedostaje.

Legendarni 38-godišnji Argentinac zabio je sedam pogodaka na prošlom Svjetskom prvenstvu i sad je postigao gol u šest uzastopnih utakmica na turnirima. U Kataru je zabijao u svakom susretu nokaut faze, a nastavio je i u prve dvije utakmice ovog izdanja. Protiv Austrije je čak promašio jedanaesterac koji bi mu donio drugi uzastopni hat-trick.

Argentina posljednju utakmicu skupine u nedjelju igra protiv već eliminiranog Jordana, no Messijev nastup od prve minute nije siguran jer je njegova momčad već osigurala prvo mjesto u skupini J.

Put do završnice zasad im izgleda povoljno. Mogući protivnici u nokaut fazi uključuju Urugvaj ili Zelenortske Otoke, zatim Australiju ili Iran, a u četvrtfinalu potencijalno Hrvatsku ili Kolumbiju. Tek u polufinalu mogli bi ih čekati najveći izazovi poput Engleske, Brazila ili iznenađenja poput Japana, Norveške ili Meksika.

Mbappé također ima dobar raspored, a Francusku u završnici skupine očekuje veliki dvoboj protiv Norveške koji odlučuje pobjednika skupine I.

Haalandova situacija nešto je složenija. Iako je za Norvešku zabio nevjerojatnih 59 golova u 52 nastupa, mogući težak put kroz nokaut fazu mogao bi mu otežati borbu za nagradu.

Kane će svoju priliku tražiti s Engleskom, koja u posljednjem kolu skupine mora pobijediti Panamu. Nakon toga mogao bi ih čekati Zelenortski Otoci, a zatim i Meksiko na stadionu Azteca.

Cristiano Ronaldo možda je propustio najbolji trenutak za ozbiljan napad na Zlatnu kopačku. Portugal u završnici skupine igra protiv Kolumbije, a kasnije bi ga mogli čekati Hrvatska, Gana i Španjolska.

Vinícius Júnior mogao bi povećati svoj učinak protiv Škotske u posljednjem susretu Brazila u skupini, iako ga u nokaut fazi očekuju puno teži izazovi.

Utrka za Zlatnu kopačku tek se zahuktava, ali već sad izgleda kao jedna od najspektakularnijih u povijesti Svjetskih prvenstava.