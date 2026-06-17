Od legendi do trofeja: Pogledajte što se sve čuva u Nacionalnoj kući slavnih u Dallasu

Dallas, u kojemu večeras Hrvatska igra prvu utakmicu na SP-u, je dom i američke Nacionalne nogometne kuće slavnih. U njoj se čuvaju vrijedni predmeti i odaje počast svim američkim nogometašima i nogometašicama koji su obilježili povijest ovog sporta. Donosimo priču našeg Hrvoja Krešića.

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