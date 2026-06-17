Oglas

Mundijal u sjevernoj Americi

Od legendi do trofeja: Pogledajte što se sve čuva u Nacionalnoj kući slavnih u Dallasu

author
Hrvoje Krešić
|
17. lip. 2026. 17:33
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više

Dallas, u kojemu večeras Hrvatska igra prvu utakmicu na SP-u, je dom i američke Nacionalne nogometne kuće slavnih. U njoj se čuvaju vrijedni predmeti i odaje počast svim američkim nogometašima i nogometašicama koji su obilježili povijest ovog sporta. Donosimo priču našeg Hrvoja Krešića.

Oglas

Teme
n1 hrvatska n1tv sp 2026 sp 2026. video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ