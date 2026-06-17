Koliko će vas koštati puni album sličica za Svjetsko prvenstvo?

Barem u teoriji. U praksi se na brojnim internetskim forumima kolekcionari žale da su paketići na mnogim mjestima rasprodani. Iz Paninija poručuju da nema razloga za zabrinutost. Nestašica je, tvrde, privremena jer je proizvodnja mogla početi tek nakon završetka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Tvrtka svakodnevno proizvodi i isporučuje nove količine, a proizvodnja će se nastaviti tijekom cijelog turnira.