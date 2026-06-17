svi su ludi za paninijem
Koliko će vas koštati puni album sličica za Svjetsko prvenstvo?
Sakupljanje nogometnih sličica i popunjavanje albuma već desetljećima je strast milijuna navijača diljem svijeta. I dok su nekada albume skupljali uglavnom najmlađi, danas u toj kolekcionarskoj groznici sudjeluju i odrasli. Za tvrtku Panini to je veliki posao – no koliko zapravo košta popuniti cijeli album za ovo Svjetsko prvenstvo?
Sličice su se skupljale još u generacijama naših roditelja, ali Paninijevi albumi otvorili su novo poglavlje kolekcionarske kulture sa Svjetskim prvenstvom u Meksiku 1970. godine. Od tada su postali gotovo neizostavan dio svakog velikog FIFA-inog natjecanja, uz dresove, zastave i navijačke rekvizite.
Ove godine interes za nogometnim sličicama nadmašio je sva očekivanja, i to ne samo u Njemačkoj, piše Nasir Mahmood za Deutsche Welle.
To potvrđuje Johannes Schwarz iz trgovine Collect-it u Dreieichu pokraj Frankfurta. U toj specijaliziranoj trgovini za kolekcionarske karte i sličice vlada velika potražnja.
"2026. godina je daleko najluđa koju smo ikad imali", kaže Schwarz, dodajući da nisu očekivali toliku potražnju – a čini se da je iznenadila i sam Panini.
"Nema više, sve je rasprodano"
Paninijevi paketići sličica u Njemačkoj ne prodaju se samo u specijaliziranim trgovinama, već i na kioscima, benzinskim postajama, u supermarketima i putem internetskih trgovaca.
Barem u teoriji. U praksi se na brojnim internetskim forumima kolekcionari žale da su paketići na mnogim mjestima rasprodani. Iz Paninija poručuju da nema razloga za zabrinutost. Nestašica je, tvrde, privremena jer je proizvodnja mogla početi tek nakon završetka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Tvrtka svakodnevno proizvodi i isporučuje nove količine, a proizvodnja će se nastaviti tijekom cijelog turnira.
Panini također smatra da nema potrebe strahovati od preprodavača koji kupuju velike količine i potom ih prodaju po višim cijenama. Prema njihovim riječima, ponuda je u pravilu veća od potražnje pa nema razloga plaćati više od službene cijene.
Više nego dvostruko skuplje nego prije 20 godina
Najvažnije pitanje za kolekcionare ipak ostaje – koliko novca treba izdvojiti za puni album?
Ovogodišnji album sadrži 980 sličica koje dolaze u paketićima. Jedan paketić košta 1,50 eura. Za usporedbu, tijekom Svjetskog prvenstva 2006. godine cijena paketića bila je 50 centi.
Istina, promijenio se i sadržaj – nekada je u paketiću bilo pet sličica, a danas ih je sedam. Unatoč tome, računica pokazuje da je pojedinačna sličica danas znatno skuplja. Dok je 2006. jedna sličica stajala oko 10 centi, danas cijena iznosi približno 21 cent – što znači da se više nego udvostručila.
Panini povećanje cijena objašnjava rastom troškova proizvodnje, papira i materijala, energije, logistike i distribucije, kao i povećanim troškovima duž cijelog opskrbnog lanca.
Matematika: Za puni album oko 1.600 eura
Koliko to znači u stvarnosti izračunao je Christian Hesse, profesor matematike na Sveučilištu u Stuttgartu. Ako sve sličice kupujete sami, zbog velikog broja duplikata potrebno je prikupiti oko 7.300 sličica kako biste došli do svih 980 različitih primjeraka. To znači da bi vas potpuno popunjen album u prosjeku mogao stajati oko 1.600 eura.
Naravno, stvarni iznos može biti manji ili veći, ovisno o sreći pri otvaranju paketića i razmjeni s drugim kolekcionarima.
Za potpuno dovršen album potrebno je prikupiti i dodatnih 12 posebnih sličica koje Panini izdaje u suradnji s Coca-Colom. One se ne nalaze u klasičnim paketićima, već dolaze u promotivnim bocama Coca-Cole od pola litre.
U svakoj boci nalazi se jedna sličica, a matematički gledano potrebno je kupiti oko 37 boca kako bi se skupile sve posebne sličice.
Digitalno doba promijenilo je razmjenu "duplića"
Tko ne želi izdvojiti tisuće eura za album, može se osloniti na klasičnu metodu – razmjenu duplikata s drugim kolekcionarima.
Nekad se razmjena odvijala uglavnom u školskim dvorištima tijekom odmora, dok danas glavnu ulogu imaju internet, društvene mreže i specijalizirani forumi. Postoje tablice za vođenje evidencije, grupe za razmjenu i online zajednice koje kolekcionarima pomažu pronaći sličice koje im nedostaju.
Onima kojima i dalje nedostaju pojedini primjerci, Panini od srpnja omogućuje izravnu narudžbu od proizvođača. Po osobi i jednoj narudžbi moguće je kupiti najviše 50 sličica, a cijena jedne iznosi 40 centi.
Unatoč novim načinima prikupljanja, većina obožavatelja i dalje se drži klasičnog pristupa i s velikim entuzijazmom puni albume.
To potvrđuje i vlasnik trgovine Collect-it Ulrich Schwarz, koji kaže da interes za Paninijeve sličice ne jenjava.
Od običnog hobija odavno je nastao veliki biznis. Prema pisanju američkog portala The Athletic, Panini ove godine očekuje više od 1,2 milijarde eura prihoda od proizvoda povezanih sa Svjetskim prvenstvom.
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