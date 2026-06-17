Ovo je nacrt sporazuma između Washingtona i Teherana. Riječ je o teškom porazu SAD-a

1.

Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima uključenima u sadašnji rat, proglašavaju da stupanjem na snagu ovog Memoranduma o razumijevanju nastupa trenutačni i trajni prekid rata na svim bojištima, uključujući Libanon, te se obvezuju da od sada neće poduzimati nikakve neprijateljske radnje jedna protiv druge te da će se suzdržati od prijetnje ili uporabe sile.

Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog članka i svih preostalih članaka.

2.

Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države obvezuju se poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet te se suzdržati od miješanja u unutarnje poslove druge strane.

3.

Iran i SAD obvezuju se da će pregovarati i postići konačni sporazum u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produljenja uz obostrani pristanak.

4.

Odmah nakon potpisivanja ovog Memoranduma o razumijevanju, Sjedinjene Države ukinut će pomorsku blokadu i spriječiti svako ometanje ili opstrukciju protiv Islamske Republike Iran te će u roku od najviše 30 dana obnoviti promet na punu razinu.

Promet brodova mora biti razmjeran opsegu prijevoza koji je postojao prije rata na iranskoj strani.

Sjedinjene Države također se obvezuju povući svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon sklapanja konačnog sporazuma.

5.

Po potpisivanju Memoranduma, Iran će odmah poduzeti korake kako bi se u roku od 30 dana promet trgovačkih brodova između Perzijskog zaljeva i Omanskog mora, u oba smjera, vratio na razinu prije rata, uzimajući u obzir potrebu uklanjanja tehničkih prepreka i razminiranja koje će provesti Iran.

6.

Sjedinjene Države obvezuju se, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, izraditi sveobuhvatan plan obnove i gospodarskog razvoja Islamske Republike Iran, usuglašen s obje strane, uz osiguranje najmanje 300 milijardi američkih dolara financiranja.

Mehanizam provedbe tog plana bit će definiran u roku od 60 dana kao dio konačnog sporazuma.

7.

Sjedinjene Države obvezuju se da će, prema rasporedu koji će biti dogovoren u konačnom sporazumu, ukinuti sve vrste sankcija protiv Irana, uključujući rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, odluke Upravnog odbora Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) te sve američke jednostrane sankcije, primarne i sekundarne.

8.

Iran ponovno potvrđuje da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje.

Iran i SAD složili su se da će sudbina obogaćenog nuklearnog materijala i sva druga pitanja povezana s nuklearnim programom, uključujući iranske nuklearne potrebe, biti odgovarajuće riješena u konačnom sporazumu.

Konačni sporazum potvrdit će odredbe ovog članka.

9.

Do postizanja konačnog sporazuma obje strane zadržat će postojeće stanje:

Iran neće mijenjati svoj nuklearni program.

Sjedinjene Države neće uvoditi nove sankcije Iranu niti povećavati svoje vojne snage u regiji.

10.

Sjedinjene Države obvezuju se da će odmah nakon potpisivanja Memoranduma, pa sve do potpunog ukidanja sankcija, Ministarstvo financija SAD-a izdavati izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrokemijskih proizvoda i njihovih derivata te za sve povezane usluge, uključujući bankarstvo, osiguranje, prijevoz i druge aktivnosti.

11.

Sjedinjene Države obvezuju se da će, ovisno o napretku pregovora prema konačnom sporazumu, odmrznuti i omogućiti punu dostupnost zamrznutih ili ograničenih iranskih sredstava i imovine.

Ta sredstva bit će potpuno raspoloživa za korištenje prema odlukama Središnje banke Islamske Republike Iran.

Sjedinjene Države obvezuju se izdati sve potrebne dozvole i odobrenja za provedbu ove odredbe.

12.

Iran i Sjedinjene Države suglasni su da će biti uspostavljen mehanizam provedbe radi nadzora uspješnog izvršavanja i budućeg poštivanja konačnog sporazuma.

13.

Nakon potpisivanja ovog Memoranduma i nakon što Iran dobije jamstva o početku provedbe članaka 4., 5., 10. i 11., kao i o njihovu kontinuiranom provođenju, Iran i SAD započet će pregovore o konačnom sporazumu koji će se odnositi isključivo na preostale članke.

14.

Konačni sporazum bit će potvrđen obvezujućom rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.