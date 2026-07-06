"nije bio prekršaj"
Trump o crvenom kartonu: "Ja sam taj koji ih je nagovorio. Ne volim stvarati kontroverze, ali..."
Američki predsjednik Donald Trump komentirao je iz Ovalnog ureda odluku FIFA-e da odgodi suspenziju američkog reprezentativca Folarina Baloguna, koji je protiv Bosne i Hercegovine dobio crveni karton.
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"Ja sam osoba koja voli sport i bio sam dobar sportaš i jako, jako dobro razumijem sport", rekao je novinarima Trump, kako prenosi Sky News.
Potom je krenuo objašnjavati da prekršaj Baloguna nad Tarikom Muharemovićem "nije bio prekršaj". "To su bila dva tipa koji su trčali punom brzinom i slučajno su se sudarili. Kao, ne možete uzeti svoju nogu i pravilno je staviti na tuđu nogu... to su bila dva sjajna sportaša koji su se zapetljali", rekao je Trump.
Dodao je da je sudac utakmice "malo sumnjiv", te dodao: "Ako provjerite njegovu prošlost, ne želim to reći jer ne volim stvarati kontroverze, ali vrlo sam sumnjiv".
Baloguna je nazvao najboljim američkim igračem.
"Ja sam taj koji ih je nagovorio da to učine", rekao je Trump, misleći na svoj razgovor s predsjednikom FIFA-e Giannijem Infantinom, gdje ga je zamolio da odgodi crveni karton. Ponovio je da on nije mislio da je to prekršaj te nahvalio "briljantnu odluku FIFA-e".
"Mislim da bi suspenzija ostavila veliku mrlju na turnir. Sve što sam napravio je to da sam zatražio pregled jer smatram kako uopće nije bilo prekršaja. Vidio sam akciju, to nije bio prekršaj. Dogodilo se da dvojica igrača trče u punoj brzini te su se sudarili. To je bila grozna sudačka odluka. Odluka FIFA-e o okidanju crvenog kartona je stvarno briljantna, ali ja im nisam rekao da to naprave. Pa ne mogu im ja govoriti što da rade ", dodao je, kako prenosi BBC.
Balogun, koji je s tri gola najbolji strijelac SAD-a na ovom SP, isključen je sredinom drugog poluvremena dvoboja protiv BiH na intervenciju VAR-a zbog pogibljenog starta na Tarika Muharemovića. Iako prema pravilima crveni karton za sobom povlači automatsku suspenziju na najmanje jednu sljedeću utakmicu, odnosno Balogun ne bi smio biti u konkurenciji za dvoboj osmine finala protiv Belgije koji se igra u noći s ponedjeljka na utorak u Seattleu, FIFA je donijela odluku prema kojoj je Balogunu "odrađivanje jedne utakmice suspenzije uvjetno suspendirano na jednu godinu".
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