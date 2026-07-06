Trump o crvenom kartonu: "Ja sam taj koji ih je nagovorio. Ne volim stvarati kontroverze, ali..."

"Mislim da bi suspenzija ostavila veliku mrlju na turnir. Sve što sam napravio je to da sam zatražio pregled jer smatram kako uopće nije bilo prekršaja. Vidio sam akciju, to nije bio prekršaj. Dogodilo se da dvojica igrača trče u punoj brzini te su se sudarili. To je bila grozna sudačka odluka. Odluka FIFA-e o okidanju crvenog kartona je stvarno briljantna, ali ja im nisam rekao da to naprave. Pa ne mogu im ja govoriti što da rade ", dodao je, kako prenosi BBC.