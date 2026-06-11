BBC o "Vatrenima": Reprezentacija prepuna "Petar Pan" igrača, koji kao da prkose vremenu

"Hrvatska nedvojbeno proizvodi talentirane nogometaše, razvijane u akademijama gdje ih se često traži da igraju u veznom redu – bez obzira na njihovu prirodnu poziciju – kako bi unaprijedili kompletnu igru. No, ono što ovu momčad čini posebnom nisu samo nogometne kvalitete, već i neopipljivi elementi – mentalitet „nikad ne odustaj“, nacionalni ponos i zajedništvo.