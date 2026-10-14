MEĐUNARODNE MISIJE
Milanović dao suglasnosti o hrvatskim vojnicima: Evo gdje bi sve trebali biti raspoređeni
Predsjednik Republike Zoran Milanović dao je prethodnu suglasnost za sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH) u misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i Ujedinjenih naroda tijekom 2027. i 2028. godine, priopćeno je iz Ureda predsjednika.
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Predsjednik Zoran Milanović je odluke donio na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti kao predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga.
Suglasnost se odnosi na nastavak sudjelovanja hrvatskih vojnika u postojećim međunarodnim misijama i operacijama, ali i na uključivanje u novu operaciju Europske unije.
Nastavak sudjelovanja u NATO-ovim operacijama
Predsjednik je odobrio nastavak sudjelovanja pripadnika OSRH u NATO-ovim operacijama KFOR i SEA GUARDIAN, kao i u aktivnostima stalne NATO-ove skupine protuminskih snaga.
Suglasnost je dao i za nastavak sudjelovanja hrvatskih vojnika u aktivnostima ojačane prednje prisutnosti kopnenih snaga NATO-a u Litvi, Poljskoj i Mađarskoj.
Odluke obuhvaćaju i upućivanje pripadnika OSRH na dužnosti u NATO-ovoj zapovjednoj strukturi, strukturi snaga i drugim zapovjedništvima Saveza.
Milanović je dao suglasnost i za prelazak državne granice u slučaju mogućeg angažiranja i brzog raspoređivanja hrvatskih snaga deklariranih za NATO.
Suglasnost i za novu operaciju Europske unije
Kada je riječ o operacijama Europske unije, predsjednik je dao prethodnu suglasnost za nastavak sudjelovanja hrvatskih vojnika u operacijama EUNAVFOR ATALANTA i EUNAVFOR MED IRINI.
Istodobno je odobrio početak sudjelovanja pripadnika OSRH u operaciji EUNAVFOR ASPIDES.
Suglasnost obuhvaća i mogućnost prelaska hrvatske granice radi angažiranja vojnih kapaciteta za brzo raspoređivanje Europske unije.
Hrvatski vojnici i u misijama UN-a
Predsjednik je dao prethodnu suglasnost i za sudjelovanje hrvatskih vojnika u trima misijama Ujedinjenih naroda.
Riječ je o misiji UNMOGIP u Indiji i Pakistanu, misiji MINUSRO u Zapadnoj Sahari te misiji UNFICYP na Cipru.
Konačnu odluku donosi Hrvatski sabor
Prethodnu suglasnost predsjednika Republike u ime Vlade zatražio je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.
Iz Ureda predsjednika podsjećaju da, prema Ustavu Republike Hrvatske, konačne odluke o sudjelovanju pripadnika OSRH u međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima NATO-a, Europske unije i UN-a donosi Hrvatski sabor.
Za njihovo donošenje potrebna je većina glasova svih saborskih zastupnika.
Milanovićeva suglasnost stoga predstavlja ustavni preduvjet za donošenje odluka o angažmanu hrvatskih vojnika u navedenim međunarodnim aktivnostima tijekom 2027. i 2028. godine.
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