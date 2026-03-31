policija istražuje osam osoba

Žestoki sukob navijača u Sinju, sve povezano s "Aferom Grobari"?

Hina
31. ožu. 2026. 11:45
22.02.2026., stadion Poljud, Split - SuperSport HNL, 23. kolo, HNK Hajduk - HNK Rijeka. navijaci Hajduka, Torcida Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Sukob pripadnika navijačkih skupina povezanih s Torcidom dogodio se u ponedjeljak navečer u Sinju kao dio eskalacije višednevnog obračuna unutar navijačkih krugova nakon otkrića kompromitirajućih poruka o kontaktima s navijačima beogradskog Partizana.

Prema informacijama iz navijačkih krugova, riječ je o nastavku sukoba povezanog s tzv. “Aferom Grobari”, nakon što su u mobitelu jednog od lidera Torcide Zagreb navodno pronađene poruke i videosnimke o dogovorima s navijačima Partizana, što je potaknulo unutarnje obračune.

Na društvenim mrežama ranije se proširila i snimka brutalnog napada u kojem više osoba pali tetovažu Torcide Zagreb muškarcu koji, kako se čini, leži bez svijesti, što je dodatno zaoštrilo situaciju.

Neslužbeno se doznaje da je u Sinju došlo do sukoba između lokalnih navijača i pripadnika Torcide, pri čemu su sudionici koristili palice i boce.

Policija je u utorak potvrdila da je upoznata s događajem te da je dosad utvrđen identitet osam sudionika.

“U ovom trenutku provodimo istraživanje nad šest osoba, a za dvije osobe tragamo. Kriminalističko istraživanje u cilju identificiranja ostalih osoba se nastavlja”, priopćila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.

