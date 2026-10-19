Ove stvari nikada ne biste trebali držati uz radijator: Zbog njih grijanje može biti skuplje, a neke su i opasne

Drveni namještaj također je osjetljiv na temperaturne promjene i suh zrak, koji mogu uzrokovati pukotine i deformacije. Poseban oprez potreban je s dekama, jastucima, pletenim košarama i drugim zapaljivim predmetima jer njihovo postavljanje uz jako zagrijane radijatore ili električne grijalice može predstavljati opasnost od požara.