FOTO, VIDEO / Dramatični prizori iz Španjolske: Bujice nose sve pred sobom, ima mrtvih

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Helikopteri su u ponedjeljak spašavali ljude zarobljene na krovovima nakon što su obilne kiše zahvatile istočnu Španjolsku, gdje je u poplavama i olujama poginulo je najmanje troje ljudi, a na više od 80.000 stanovnika i dalje se odnosi ​​naredba da ostanu u svojim domovima.

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Obilne oborine koje je donijela oluja Adam odsjekle su nekoliko gradova duž sredozemne obale. Rijeke su se izlile iz korita, a ulice pretvorile u bujice, stvarajući prizore koji podsjećaju na katastrofalne poplave u kojima je prije dvije godine u regiji Valenciji poginulo više od 230 ljudi, javlja Reuters.

Prema riječima lokalnih dužnosnika, tijekom vikenda pronađena su tijela dviju utopljenih žena. Tijelo jedne od njih more je izbacilo na plažu u Saguntu, u Valenciji, dok je druga žena poginula nakon što ju je odnijela bujica u Cabreri de Mar, nedaleko od Barcelone.

Oliva, en La Safor, Valencia , totalmente bajo el agua , España https://t.co/nHye4xS6Jx — Alertageo (@alertarojanot) October 19, 2026

Meteorolozi upozoravaju da klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem pridonose sve češćim i razornijim ekstremnim vremenskim pojavama.

Ni teška vojna vozila ne mogu doći do pojedinih područja

Gradonačelnik Pega Enrique Moll izjavio je za regionalnu radijsku postaju À Punt da nekoliko ljudi još uvijek čeka evakuaciju helikopterima s krovova svojih kuća. Dodao je da su svi pristupni putovi prema gradu blokirani te da se na pojedinim područjima ne mogu probiti čak ni teška vojna vozila.

Zamjenik gradonačelnika obalnog grada Olive Salvador Llopis izjavio je u ponedjeljak za državnu televiziju TVE da hitne službe spašavaju zarobljene stanovnike, posebno starije osobe koje su ostale u svojim domovima, gdje im voda doseže do struka.

REUTERS/Eva Manez

"Moraju se popeti na stolove i namještaj kako bi izbjegli vodu", rekao je Llopis, dodavši da su oborine počele slabjeti nakon što su prouzročile veliku štetu na infrastrukturi.

Španjolska državna meteorološka agencija AEMET priopćila je da su vremenski uvjeti "iznimno nepovoljni". U pojedinim područjima u samo 48 sati palo je više od 600 milimetara kiše, što je najveća zabilježena količina oborina od 1987. godine.

SPAIN FLOOD EMERGENCY: HELICOPTERS DEPLOYED FOR RESCUES Severe flooding has hit Oliva in Spain’s Valencia region following torrential rainfall on October 19. #SpainFloods #Spain #Valencia #FloodRescue #ExtremeWeather #WorldNews #NewsibleAsia https://t.co/cPZhdOcg2n — Newsible Asia (@newsibleasia) October 19, 2026

AEMET je izdao nekoliko crvenih upozorenja, pozivajući stanovnike da izbjegavaju sva putovanja i sklone se na povišena područja.

Zbog vremenskih upozorenja nastava je obustavljena za više od 100.000 učenika u Valenciji, dok je središnja vlada na pogođena područja poslala vojne postrojbe za izvanredne situacije i pripadnike nacionalne policije.