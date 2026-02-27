16-godišnjak preminuo nakon kobasica: Prva osoba na svijetu koja je umrla od ove bolesti

No u otpusnom pismu nije bila navedena anafilaksija kao moguća dijagnoza – „propuštena prilika”, rekla je Van Nunen, s obzirom na obilježja koja nisu bila tipična za astmu, ali su bila u skladu s anafilaksijom – osobito nagao i težak početak simptoma, potreba za višestrukim dozama adrenalina te pozitivna reakcija na njega.