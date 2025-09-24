U zemlji koja graniči s Hrvatskom pronađen horor-krpelj: Prenosi dosad nepoznat virus

"Horor-krpelj", kako ga nazivaju Mađari, mnogo je veći od domaćih krpelja u toj zemlji i sposoban je prepoznati potencijalne domaćine s udaljenosti od nekoliko metara te ih "progoniti" minutama i metrima daleko.
U posljednjih nekoliko godina više je ljudi u južnoj Europi zaraženo krimsko-kongoanskom hemoragijskom groznicom uzrokovanom krpeljem Hyalomma marginatum. Ove godine u Grčkoj je umro muškarac zaražen ovim virusom, koji je prenio i na svog liječnika. Srmtni slučaj zabilježen je i u Španjolskoj, piše Dnevnik.hr.
Krimsko-kongoanska hemoragijska groznica je virusna bolest koja se širi ubodom krpelja. Rijetka je u Europi, ali ponekad se pojavljuje na Balkanu i u mediteranskim zemljama.
Od 2021. krpelj koji prenosi virus zabilježen je i u Mađarskoj, a njegov broj povećavao se iz godine u godinu. Dosad je pronađeno 26 primjeraka. "Horor-krpelj", kako ga nazivaju Mađari, mnogo je veći od domaćih krpelja u toj zemlji i sposoban je prepoznati potencijalne domaćine s udaljenosti od nekoliko metara te ih "progoniti" minutama i metrima daleko. To je posebno neobično jer većina domaćih krpelja radije pasivno čeka da naiđu na životinju ili čovjeka.
Kod krpelja ove vrste u Mađarskoj znanstvenici su pronašli novi, dosad nepoznati virus
Dr. Gábor Földvári, viši znanstveni suradnik Instituta za evolucijske znanosti Ekološkog istraživačkog centra HUN-REN, rekao je da su dosad uspjeli nabaviti 16 primjeraka krpelja, koje istražuju.
"Obično ga volonteri koji ga prijave ne pronađu u prirodi, već na domaćim životinjama. Nekoliko se dogodilo na konjima, bila je farma bizona gdje je pronađen na bivolima, dogodio se i na psima, ali bio je i slučaj da ga je netko pronašao na podu kuhinje. Vjerojatno ga je tamo donijela mačka ili pas", objasnio je Földvári.
Znanstvenici koji testiraju krpelje Hyalomma nisu do sada pronašli virus krimsko-kongoanske groznice u Mađarskoj, ali još ne mogu dati rezultate vezane za druge patogene jer su studije u tijeku.
"Međutim, tražeći virus krimsko-kongoanske groznice, pronašli smo virus koji je relativno bliski srodnik ovog opasnog virusa, ali još ne znamo koliko je opasan za ljude, a ne znamo ni njegove različite prirodne kralježnjake domaćine. Sigurno je da je riječ o srodnom virusu, stoga mu moramo posvetiti pozornost i planiramo ga pratiti u budućnosti", rekao je dr. Gábor Földvári.
