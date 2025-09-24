U zemlji koja graniči s Hrvatskom pronađen horor-krpelj: Prenosi dosad nepoznat virus

Od 2021. krpelj koji prenosi virus zabilježen je i u Mađarskoj, a njegov broj povećavao se iz godine u godinu. Dosad je pronađeno 26 primjeraka. "Horor-krpelj", kako ga nazivaju Mađari, mnogo je veći od domaćih krpelja u toj zemlji i sposoban je prepoznati potencijalne domaćine s udaljenosti od nekoliko metara te ih "progoniti" minutama i metrima daleko. To je posebno neobično jer većina domaćih krpelja radije pasivno čeka da naiđu na životinju ili čovjeka.