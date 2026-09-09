Merz i AfD se žestoko sukobili u Bundestagu: "Remigracija je etničko čišćenje"

JOHN MACDOUGALL/AFP

Prva rasprava u Bundestagu nakon pokrajinskih izbora u Saskoj-Anhaltu protekla je u srijedu u žestokom obračunu vladajuće Kršćansko-demokratske unije (CDU) kancelara Friedricha Merza i oporbene Alternative za Njemačku (AfD) koju je optužio za zalaganje za etničko čišćenje.

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„Vi sustavno obezvređujete naš demokratski poredak i institucije i predstavnike države“, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz obraćajući se zastupnicima AfD-a.

On je stranci, koja se u više saveznih pokrajna vodi kao „provjereno desničarsko-ekstremistička, predbacio da želi destabilizirati Njemačku.

„Ono što vi nazivate ‚remigracijom‘ nije ništa drugo nego etničko čišćenje temeljeno na porijeklu i boji kože“, rekao je Merz.

On je, osvrćući se na izbore u Saskoj-Anhaltu, gdje je AfD s 44 posto odnio uvjerljivu pobjedu, AfD-u predbacio „obmanu birača“ s obzirom na to da, usprkos najavama, žele preuzeti vlast i bez apsolutne većine.

„Vaš izborni cilj je propao: nemate većinu i nigdje je takvom politikom nećete ostvariti“, rekao je Merz.

Wiedel iz AfD-a: Birači u Sakoj-Anhaltu su jasno rekli da je crno-crvena vlada stvar prošlosti

AfD-u je u Saskoj-Anhaltu potrebna podrška ljevičarsko-populističkog Saveza Sahra Wagenknecht s kojim stranka dijeli slične stavove kada je u pitanju ograničenje migracije i poboljšanje odnosa s Moskvom.

Dopredsjednica AfD-a Alice Weidel je prije toga oštro napala demokršćansko-socijaldemokratsku vladu Friedricha Merze te ustvrdila da su birači u Saskoj-Anhaltu jasno dali do znanja da više ne žele ovu konstelaciju vlasti u Berlinu.

„Birači u Saskoj-Anhaltu su vam kristalno jasnim rječnikom demokracije dali do znanja: crno-crvena vlada je stvar prošlosti“, rekla je Weidel aludirajući na stranačke boje Unije CDU/CSU i SPD-a.

'Građani žele promjene i uskoro će ih dobiti'

Ona je zaključila kako građani Njemačke žele istinske promjene a ne politiku po principu „i dalje tako“. „Građani žele promjene i uskoro će ih i dobiti“, rekla je Weidel.

Ona je i ovo sučeljavanje iskoristila kako bi CDU optužila za propuste u politici useljavanja koji su doveli do porasta kriminala u zemlji te je vladu optužila za „ratnu propagandu“ i nepotrebno zaoštravanje odnosa s Rusijom.

Početak jesenskog zasjedanja Bundestaga je službeno posvećen raspravi o proračunu ali se tradicionalno koristi za opću raspravu o aktualnim temama.