"Nemojte dizati buku"
Američka poruka Europi koja će odjeknuti: "Ohladite retoriku prema Rusiji, ugrožavate sigurnost"
Dužnosnici Pentagona posljednjih su tjedana zatražili od nekoliko članica NATO-a da ublaže retoriku o prijetnji koju predstavlja Rusija, tvrdeći da su pojedine izjave europskih čelnika i dužnosnika narušile sigurnost kontinenta, izjavile su četiri osobe upoznate sa situacijom.
Među državama koje su primile poruke s pozivom na suzdržanost u javnim istupima nalaze se Litva, Latvija i Estonija, rekli su izvori koji su željeli ostati anonimni. Nije poznato jesu li takve poruke, prenesene tijekom bilateralnih sastanaka, upućene i drugim europskim vladama, piše Reuters.
Američki zahtjevi dolaze u trenutku kada administracija Donalda Trumpa ponovno pokušava potaknuti pregovore o okončanju rata u Ukrajini, koji je već duboko ušao u petu godinu. Najnovija diplomatska inicijativa kombinira poticaje Rusiji, uključujući ublažavanje sankcija, s pritiskom na Ukrajinu da obustavi napade na rusku energetsku infrastrukturu.
Upitan za komentar, jedan dužnosnik Pentagona izjavio je:
„Privatni razgovori među saveznicima upravo su to – privatni. Stoga nećemo komentirati ove navode.”
Među izjavama koje su privukle pozornost američkih dužnosnika nalaze se tvrdnje europskih čelnika da je Rusija stjerana u kut i da pribjegava sve očajnijim mjerama dok njezina invazija na Ukrajinu sve više zapinje, rekao je jedan od izvora.
Elbridge Colby, čelnik Pentagona zadužen za obrambenu politiku i jedna od ključnih osoba u aktualnoj reviziji broja američkih vojnika u Europi, bio je među američkim dužnosnicima koji su prenosili takve poruke, navode izvori.
Reuters nije uspio utvrditi koji su još dužnosnici sudjelovali u tim razgovorima. Nitko od četvero sugovornika, među kojima su trojica europskih i jedan američki dužnosnik, nije sugerirao da su poruke prenesene na konfrontacijski način.
Europa bi trebala izbjegavati provociranje Rusije
Američke poruke odražavaju raspravu unutar NATO-a o tome kako javno govoriti o prijetnji koju predstavlja sve odlučnija Rusija. Pojedini zapadni dužnosnici smatraju da bi naglašavanje prijetnje iz Moskve moglo ići na ruku Kremlju, za koji tvrde da nastoji širiti strah i potkopati potporu Ukrajini.
Drugi pak smatraju da europske vlade moraju biti transparentne kako bi svojim biračima pokazale da su za odvraćanje Moskve potrebni određena odricanja i dodatna sredstva. To je osobito važno u trenutku kada se čini da Rusija intenzivira prikrivenu kampanju sabotaža diljem kontinenta.
Rusija poriče da provodi takvu kampanju. Jedan od izvora upoznatih sa situacijom rekao je Reutersu da je Colby nedavno jednom baltičkom dužnosniku poručio kako ne bi trebalo „provocirati” Ruse.
Prema njegovim riječima, Colby je kao primjer nekorisne retorike naveo izjave europskih dužnosnika u kojima se Rusija opisuje kao „štakor stjeran u kut”.
Nije jasno na koju je konkretnu izjavu Colby mislio. Međutim, estonski premijer Kristen Michal krajem rujna opisao je ruskog predsjednika Vladimira Putina kao „štakora stjeranog u kut”, sugerirajući da ruski čelnik pribjegava sabotažama u Europi jer je Rusija sve dublje zaglavljena u Ukrajini.
„Mi vam pomažemo. Amerikanci su ondje. Samo nemojte biti glasni. Nemojte dizati buku”, rekao je drugi europski dužnosnik, opisujući poruke koje je Pentagon nedavno privatno uputio europskim saveznicima.
Na jednom drugom nedavnom sastanku Pentagon je pozvao estonsko izaslanstvo da bude „odmjereno” u svojoj komunikaciji, prema riječima osobe upoznate s razgovorom.
Međutim, izvor nije naveo jesu li se dužnosnici Pentagona žalili na neku konkretnu izjavu. Ministarstva obrane Litve, Latvije i Estonije nisu odgovorila na zahtjeve za komentar, dok je NATO odbio komentirati slučaj.
Moskva testira odlučnost Europe
Jedan od europskih dužnosnika rekao je da su savjeti Pentagona, iako izneseni u prijateljskom tonu, bili zbunjujući s obzirom na to da su obavještajne službe baltičkih država posljednjih mjeseci dosljedno umanjivale vjerojatnost da će Rusija testirati odredbe NATO-a o kolektivnoj obrani.
Nasuprot tome, druge obavještajne službe članica NATO-a javno su upozoravale da bi Rusija u bliskoj budućnosti mogla znatno intenzivirati svoju kampanju sabotaža. Poruke Pentagona dužnosnicima NATO-a dolaze u posebno osjetljivom trenutku za europsku sigurnost.
Moskva je nedavno intenzivirala kampanju napada na države članice NATO-a, koje provodi tako da može poreći odgovornost za njih, tvrde zapadni obavještajni dužnosnici.
Njemački tužitelji u srijedu su objavili da su uhićena dvojica bjeloruskih državljana zbog sumnje da su planirali podmetnuti požar u zgradi ili objektu kritične infrastrukture na području Nürnberga. U rujnu je njemačka vlada optužila Rusiju za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle, što je Moskva zanijekala.
Washington razmatra gospodarske sporazume s Rusijom i smanjenje broja vojnika u Europi
Istodobno američki dužnosnici razgovaraju o mogućim poslovnim sporazumima s Rusijom u sklopu nastojanja Trumpove administracije da postigne mir u Ukrajini. Te su inicijative izazvale podijeljene reakcije među europskim dužnosnicima, od kojih se mnogi zauzimaju za nastavak gospodarske izolacije Kremlja.
U međuvremenu Pentagon preispituje raspored i opseg američkih vojnih snaga u Europi, što bi moglo dovesti do znatnog smanjenja broja američkih vojnika na kontinentu.
Američki dužnosnici poručili su da europske članice NATO-a moraju preuzeti veću odgovornost za vlastitu obranu, osobito u trenutku kada se Sjedinjene Države sve više usredotočuju na prijetnje na Bliskom istoku, u Latinskoj Americi i istočnoj Aziji.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare